Nukkekodin mämmireseptissä on liimaa ja kahvinporoja

Vauraan kauppiasperheen kodissa pöytään on katettu pääsiäinen. Tarjolla on mämmiä ja pääsiäispiirakkaa, ja koristeina on rairuohoa, virpomaoksia ja sukulaisilta saatuja pääsiäiskortteja. Kultaisiin lautasliinarenkaisiin pujotetut servietit ovat auringonkeltaiset.

Mutta kaikki on kooltaan pikkiriikkistä, sillä tämä pääsiäisidylli löytyy Sirkku Nivalan nukkekodista.

– Mämmi syntyi kahvinporoista ja liimasta, ja mämmikulhot ovat tammenterhoista. Pääsiäispiirakka on Fimo-massasta, josta on helppo tehdä leivonnaisia, Nivala kertoo.

– Pajunoksat ovat norjanangervosta, ja pajunkissat ovat oksiin maalattuja valkoisia pisteitä, hän näyttää.

Nukketalolla ja sen asukkailla on oma tarinansa. Talossa eletään 1800- ja 1900-lukujen taitetta. Talo sijaitsee Suomessa, mutta sen asukkaat ovat venäläisiä emigrantteja.

– He ovat ortodokseja, ja siksi seinillä on ikoneja, Nivala kertoo.

Sirkku Nivalan kotona Särkisalon pappilassa on yhteensä viisi nukketaloa, joissa kaikissa eletään mennyttä aikaa, 1800-lukua tai 1900-luvun alkua. Niistä tärkeimpään, jyhkeään antiikkikaappiin rakennettuun nukkekotiin, hän on koristanut pääsiäisen. Pääsiäinen on aina ollut Nivalalle merkityksellinen juhla.

– Minä vähän suren sitä, että pääsiäinen on arkipäiväistynyt niin paljon. Ihmisten pitäisi luoda itselleen pääsiäisperinteitä, että pääsiäisen vietto jatkuisi.

– Toivon myös, että ihmiset muistaisivat pääsiäisen sanoman: pitkäperjantain murheen jälkeen tulee ilo ja uusi alku. Ja uutta alkua ja elämää symbolisoivat myös rairuoho ja pääsiäismunat.

Nivala muistaa, että hänen äitinsä teki pääsiäiseksi mämmiä, ja se oli paljon parempaa kuin kaupan mämmi. Hän itse ei ole tehnyt mämmiä, mutta lasten ollessa pieniä hän leipoi aina pääsiäiseksi rahkapullia ja sitruunapiirakan ja askarteli lasten kanssa pääsiäisoksia. Nyt perheen kahdeksan lasta ovat aikuisia, ja pääsiäisen viettokin on muuttunut.

– Juhla pitää mielestäni erottaa arjesta. Siksi hankin pääsiäiseksi narsisseja ja laitan muutamia pääsiäiskoristeita. Makeiden syöminen on vähentynyt, mutta juhlistamme pääsiäistä syömällä hyvää ruokaa: hyvin haudutettua lihaa ja kalaa, Nivala kuvailee

– Koska olen pohjoisesta, Kuusamosta kotoisin, leivomme juhlaksi hyvää leipää: ohutta rieskaa. Syömme myös mämmiä, mutta mieheni syö sitä enemmän kuin minä. Ei kuitenkaan niin paljon kuin Juha Mieto, hän naurahtaa.

Nivalalle on myös tärkeää, että pääsiäistä vietetään aina perheen kesken.

– Pääsiäisenä olemme aina kokoontuneet yhteen, mutta tänä vuonna se ei ole mahdollista, hän pahoittelee.

Nivalan nukketalot sisustuksineen ovat syntyneet kuluneen koronavuoden aikana.

– Korona laukaisi halun löytää uutta sisältöä elämään. Niinpä ajattelin elvyttää vanhan harrastukseni, ja sitten se lähti vähän keulimaan, hän nauraa.

Nivalan nukkekotiharrastus juontaa juurensa jo lapsuuteen. Silloin hän sai ensimmäisen nukkekotinsa, jonka rakensi oma isä.

– Sinne tein itse esineitä tulitikkulaatikoista ja lankarullista. Naapurin tytöllä taas oli ihana Lundby-nukkekoti, jota sai vain katsella. Siitä varmaan tuli ajatus, että sellainen olisi hieno, Nivala miettii.

1990-luvulla Nivala teki omille lapsilleen nukketalon, jolla sai vapaasti leikkiä. Ensimmäisen harrastenukketalonsa hän toteutti ollessaan hoitovapaalla 2000-luvun taitteessa, ja sen jälkeen harrastus oli tauolla 20 vuotta. Nukkekodeille ei vain ollut aikaa, mutta korona-aikana sitä löytyi.

– Koti ja se miltä koti näyttää, on aina ollut minulle tärkeää. Aina kun olen muuttanut, olen halunnut luoda uuteen kotiin heti tietyn tunnelman. Sama pätee nukkekoteihin. On nukkekotiharrastajia, jotka tekevät kaiken paljon enemmän pieteetillä kuin minä. Minulle tärkeintä on luoda tunnelma, hän kuvailee.

Viimeksi Nivala on muuttanut viime vuoden lopulla, jolloin hän tuli miehensä kanssa Kouvolasta Saloon. Hän siirtyi Kuusankosken seurakunnan johtavan diakoniatyöntekijän tehtävistä Salon seurakunnan diakoniajohtajaksi. Muutto sopi myös puolisolle, joka tekee etä- ja reissutyötä. Kodiksi löytyi Särkisalon pappila, joka oli jäänyt tyhjilleen.

– Olemme asuneet niin pitkään kaupungissa, että tähän on vähän totuttelemista. Mutta me pidämme tästä paikasta. Enää täällä ei ole kulttuuripappilatoimintaa, mutta kulttuuria kuitenkin. Nukkekotien lisäksi harrastan maalaamista, Nivala hymyilee.

Nivala on pintaremontoinut nukkekotiensa sisätilat itse. Nukkekodin nukkeja, kalusteita ja esineitä hän hankkii alan harrastajien Facebook-ryhmistä, kirpputoreilta ja Tori.fi:stä.

– En tee kaikkea alusta asti itse, vaan myös ostan ja tuunaan paljon. Mutta esimerkiksi tämän katosvuoteen olen tehnyt itse, samoin vuodevaatteet, ristipistotyynyt, liinavaatekaapin liinavaatteet ja kirjahyllyn kirjat, Nivala kertoo ja esittelee sokeripalan kokoisia nahkakantisia kirjoja, joiden sisältä aukeavat oikeat sivut.

– Kirjat ovat syntyneet aikakauslehtien taitekohdasta. Osa kirjoista ei ole avattavia, vaan ne ovat palsapuusta. Melkein joka päivä teen jotakin pientä rekvisiittaa.

Venäläisperheen makuukamarissa on kaunis keraaminen kaakeliuuni, jonka Nivala toteaa oikeasti olevan Kerman Saven kynttilälyhty.

– Käytän hyväkseni erilaisia esineitä, jos ne vain ovat sopivaa mittakaavaa. Ja tuo kaappikello on muuten oikeassa ajassa, hän mainitsee.

Talossa on myös kaksi hieman poikkeavaa huonetta: kahvila sekä 1950-luvun luokkahuone.

– Isäni oli opettaja, ja hänen kunniakseen tein vanhan luokkahuoneen. Sen seinillä on koulutauluja ja Suomen presidenttien kuvat Paasikiveen asti, Nivala esittelee.

– Talon herrasväellä on musiikkihuone, jossa on juuri menossa yhteinen soittohetki. Toiseen nukketaloon olen tehnyt lankakaupan. Olen huomannut, että minimaailmaan luo asioita, jotka ovat itselle tärkeitä. Minulle sitä ovat musiikki ja käsityöt.