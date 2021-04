NYT: Trumpin kampanja joutui palauttamaan 122 miljoonaa dollaria lahjoittajille – lahjoituslomakkeessa oli harhaanjohtaviksi koettuja kohtia

Yhdysvaltojen entisen presidentin Donald Trumpin uudelleenvalintaan tähdännyt vaalikampanja joutui viime vuonna palauttamaan poikkeuksellisen paljon varoja lahjoittajille: yli 122 miljoonaa dollaria eli noin 104 miljoonaa euroa.

Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times pitkässä artikkelissaan.

Varoja kampanjaan kerännyttä verkkolahjoitussivusto WinRediä on syytetty lahjoittajien harhaanjohtamisesta. Lahjoittajan on nimittäin pitänyt lomakkeessa erikseen sanoutua irti kertalahjoituksen muuttamisesta toistuvaksi lahjoitukseksi, mutta useat lahjoittajat ovat epähuomiossa suostuneet paljon aikomaansa suurempiin lahjoituksiin.

https://www.nytimes.com/2021/04/03/us/politics/trump-donations.html

STT