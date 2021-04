Miesten Korisliigan loppuottelut pelataan aluksi kolmen päivän välein. Tahti tiivistyy siten, että kolmannen ja neljännen finaalin välissä on enää kaksi vuorokautta.

Niinpä ottelusarjan seuraajilla ehtii pyöriä torstaista suunnuntaihin päässä sama ajatus: miten Osasumwen Osaghae Juniorin tulo Karhubasketin korinaluspelaajaksi TJ Holyfieldin tilalle vaikuttaa peliin? Tämä muutos todennäköisesti tapahtuu ainakin sunnuntaina.

Miten Vilpas on suhtautunut tilanteeseen? Kuinka paljon ensimmäisen ja toisen finaalin välillä on keskitytty Osaghaen ominaisuuksiin, Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen?

– Ei erityisen paljoa. Muutamia videoklippejä kaivetaan hänestä lisää, ja niitä katsotaan sitten pelipäivän aamuna läpi.

Osaghaen piti olla niin sanottu varajenkki. Hän pelasi viimeksi ensimmäisessä välierässä Pyrintöä vastaan, eli Euroopan kenttien tulokas on seurannut sivusta viisi viimeisintä ottelua.

Paljonko apuvalmentaja Jere Anttilan johtamassa ennakkovalmistautumisessa kiinnitettiin huomiota mieheen, jonka ei lähtökohtaisesti pitänyt ottelusarjassa pelata?

– Ihan yhtä paljon kuin muihinkin pelaajiin. Meidän näkökulmastamme mielenkiintoisin asia on, että miten Osaghae pärjäisi palloskriinitilanteiden puolustamisessa. Niissä hän ei ole aiemmissa otteluissa aina vakuuttanut, Toiviainen valottaa.

Avausfinaalista tuli Karhubasketille useampiakin huolestuttavia signaaleja, jotka linkittyvät monilta osin Holyfieldin loukkaantumiseen. Jeffery Garrett ei pärjännyt Vilppaan sentteriä Jeremiah Woodia vastaan ainakaan ensimmäisessä näytöksessä.

Ennusmerkit siihen eivät ole erityisen hyvät myöskään pitkällä (206 senttimetriä) ja hoikahkolla Osaghaella. Hän on pudotuspelien plusmiinustilastossa miinuksen puolella, vaikka Karhubasket voitti kyseiset ottelut keskimäärin yli seitsemän pisteen erolla.

Vilppaan puolustaminen muuttuisi joka tapauksessa jo siksi, että Holyfield heittää kolmosia, Osaghae ei.

Vilppaan hyökkäys soljui Kauhajoella lähes täydet 40 minuuttia. Ensimmäisen puoliajan maagisen kolmen pisteen heittosateen jälkeen prosentti putosi, mutta tilalle tuli Woodin dominointi.

Ja mikä merkittävintä, Vilpas ei menettänyt palloa koko toisella puoliajalla kertaakaan. Viimeiseen lähes 29 peliminuuttiin menetyksiä tuli vain yksi. Nämä ovat suuria harvinaisuuksia varsinkin liigafinaaleissa.

Vain salolaisten yksittäiset heikommat heitonvalinnat johtivat Karhubasketin nopeisiin hyökkäyksiin. Lisäksi Karhubasket tuli lähemmäs ensin hyökkäyslevypallojensa avulla. Vaikka kyseessä on hyvä levypallojoukkue, ei Vilppaan tarvitse olla tästä asiasta suuremmin huolissaan.

– Muutama niistä hyökkäyslevypalloista tuli sellaisista pompuista, joiden jälkeen emme olisi palloa saaneet, vaikka olisimme tehneet mitä, Toiviainen huomautti.

Viimeiset viisi minuuttia olivat poikkeuksellista Karhubasketin vapaaheittorallia. Ennen sitä joukkue oli heittänyt vain kolme vaparia, loppuhetkillä niitä tuli kymmenen lisää.

Viivalla olivat vuorollaan muiden muassa Anthony Hilliard, Okko Järvi ja Collin Malcolm . Kovan luokan korintekijöitä koko kolmikko.

Kokonaan toinen juttu on, mihin näiden miesten yksilösuoritukset pidemmässä juoksussa riittävät. Tarvitaan pallonliikettä, jonka aloittaa erittäin usein takamies Bojan Sarcevic.

Tai siis pitäisi aloittaa. Sarcevic teki kolme menetystä jo ensimmäisellä puoliajalla. Oodi taas kerran Vilppaan Myles Stephensille, joka paimensi bosnialaista lähes koko ottelun. Sarcevicin yksi verraten harvoista edunluontihetkistä tapahtui, kun hän ohitti Elias Eerikinharjun ja kävi nostamassa pallon helposti koriin.

Pallovarmoja pelintekijöitä ei kauhajokisilla ole jonoksi asti. Thomas Vehmanen pelasi liigauransa ensimmäisessä loppuottelussa runsaat kuusi minuuttia kahdella menetyksellä ja yhdellä totaalisella puolustusnukahduksella.

Vilppaan syöttö–menetyssaldo oli 27–6, Karhubasketin 16–15. Sarcevicin on yksinkertaisesti pakko onnistua.

– Olemme Mylesin avulla saaneet jokaisessa pudotuspelisarjassa vastustajan ykköstakamiehen ”haltuun”. Sen jälkeen muu puolustaminen on huomattavasti helpompaa, Toiviainen huomauttaa.

Stephens pelasi jo kolmannessa ottelussa peräkkäin yli 35 minuuttia. Ennen viime sunnuntain välierää hän vietti pitkähkön tuokion hieroja Timo Lammin käsittelyssä.

– Myles on sanonut, että hän pelaa niin paljon kuin tarvitaan. Ja niin tärkeä pelaaja hän meille on, että tarvekin on suuri, Toiviainen mainitsee.

Vaikka avausottelu näytti kääntävän voimasuhteita yllättävän paljon Vilppaan eduksi, oli kyseessä sittenkin kliseisesti vain yksi peli, johon Karhubasket tuli täysin erilaisen välieräsarjan jäljiltä. Se jatkaa edelleen neljällä amerikkalaispelaajalla, Vilpas todennäköisesti kolmella.

2. LOPPUOTTELU VILPAS–KARHUBASKET SUNNUNTAINA KELLO 16.30 SALOHALLISSA

34-vuotiaalle 34 minuuttia?

Lähtökohdat: Yleisesti suosikkina pidetty Karhubasket on kovassa paikassa. Vaikka paras seitsemästä -sarja on pitkä, ei 0–2-tappiotilanteesta olisi helppoa lähteä jatkamaan varsinkaan, kun joukkueen pelaajatilanne elää sentterien vastoinkäymisten myötä.

Vilppaan vahvuudet jyräsivät Kauhajoella alleen haavoittuneen vastustajan heikommat kohdat. Silti olisi virheellistä lähteä yhden ottelun perusteella julistamaan Vilpasta suvereeniksi mestariksi – pelaajamateriaalit ovat edelleen tasaiset.

Seuraa häntä: Mikko Koivisto täyttää sunnuntaina 34 vuotta. Tuleeko peliminuutteja illan ottelussa jopa enemmän kuin ikävuosia? Entä miten hyvin Koivisto saa pidettyä kurissa Okko Järven, jonka puolustajana hän ensimmäisessä finaalissa aloitti?

Poissaolijat: Vilppaan Deondre Parksin pelaaminen on epätodennäköistä, samoin Karhubasketin TJ Holyfieldin. Mikäli Holyfield on poissa, tulee tilalle Osasumwen Osaghae. Lisäksi kauden loppuun asti ovat sivussa loukkaantuneet takamies Perttu Blomgren (Vilpas) ja sentteri Mikael Laihonen (Karhubasket).

Tulosennuste: 86–79