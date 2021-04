Pääsiäinen jatkuu keväisen lämpimissä merkeissä, mutta lunta ja räntääkin voi tulla

Pääsiäistä vietetään enimmäkseen keväisen lämpimissä lukemissa. Kiirastorstai on aurinkoinen etenkin maan länsiosassa, kertoo Ilmatieteen laitos. Lämpötila kohoaa maan eteläosassa iltapäivällä 10 asteen tuntumaan.

Idässä ja pohjoisessa on pilvisempää, ja Lapin itäosassa sekä Koillismaalla tulee lumikuuroja.

Ilmatieteen laitoksen mukaan kevättulvat ovat mahdollisia Uudellamaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa. Joet voivat tulvia pelloille ja katkaista paikallisteitä.

Sunnuntaista luultavasti pääsiäisen lämpimin päivä lännessä

Pitkäperjantaina pilvisyys on vaihtelevaa.

– Paikoin voi tulla myös lumi- ja räntäkuuroja, sademäärät ovat kuitenkin hyvin vähäisiä, kertoo STT:lle Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa.

Lämpötila liikkuu perjantaina 3-7 asteen välillä, pohjoisessa on viileämpää.

Lauantaina lämpötilat pysyttelevät pitkälti pitkäperjantain kaltaisena, mutta päivä on perjantaita poutaisempi ja osin myös aurinkoisempi.

– Siinä välissä, yöllä käy pikkaisen pakkasen puolella koko maassa.

Viljamaan mukaan sunnuntai voi sen sijaan olla maan länsiosissa edellispäiviä lämpimämpi.

Päivän aikana lounaan puoleinen tuuli jonkin verran voimistuu, ja maan pohjoisosaan leviää lännestä hajanaisia sateita

– Lapin maakunnissa on pieni riski sille, että sateet voivat vaikuttaa ajokeliin, enimmäkseen ne tulevat lumena. Mutta kertymät ovat pääasiassa muutaman sentin luokkaa, Viljamaa kertoo.

Miia Sebany

STT

Kuvat: