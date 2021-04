Pääsiäinen paikoin laajentaa päivittäistavarakauppojen aukioloja – taustalla esimerkiksi riskiryhmien turvallisuus

Pääsiäinen on vilkasta aikaa ruokakaupoissa, ja erityisen paljon väkeä on perinteisesti liikkeellä kiirastorstaina. Koronaviruspandemian vuoksi Kesko, S-ryhmä ja Lidl opastavat ajoittamaan kauppareissut rauhallisille ajankohdille ja muistamaan muun muassa turvaetäisyydet ja kasvomaskit.

S-ryhmän ruokakaupat eli Prismat, S-marketit, Salet, Alepat ja Food Market Herkut palvelevat pääsiäisviikolla pääosin normaalein tai laajennetuin aukioloin. SOK:n viestinnästä kerrotaan, että pääsiäisaukioloajat ovat tänä vuonna laajemmat kuin aiempina vuosina.

Myös ympärivuorokautista palvelua on laajennettu eri puolilla maata. Paikoin aukioloja on tosin hieman supistettu, joten yhtiön viestinnästä neuvotaan varmistamaan oman kaupan aukiolot.

Keskon myymälät ovat pääsääntöisesti auki normaalein aukioloin lukuun ottamatta maanantaita, jolloin käytössä ovat pyhäaukioloajat. Myös Keskon viestinnästä opastetaan tarkistamaan kauppakohtaiset aukioloajat verkosta tai sovelluksesta.

Lidl varautuu pääkaupunkiseudulla avaamaan osan myymälöistä tuntia tavanomaista aiemmin. Tiedotteessa ketju toivoo, että erityisesti riskiryhmäläiset hyödyntäisivät aamun aikaisimpia ja illan myöhäisimpiä tunteja.

Yhtiön tiedotteen mukaan muualla Suomessa myymälät palvelevat normaalein viikonlopun aikatauluin, mutta verkkosivun myymälähaun perusteella myymälöiden aukioloissa on paikoin poikkeamia.

Postipaketteja voi paikoin noutaa pyhinäkin

Alkot ovat pääsääntöisesti auki kiirastorstaina kello 9-21 ja pääsiäislauantaina kello 9-18. Osalla liikkeistä aukiolo on kuitenkin tätä lyhyempi.

Pitkänäperjantaina sekä pääsiäispäivinä eli sunnuntaina ja maanantaina Alkot ovat kiinni.

Postin omat myymälät ovat suljettuina pitkänäperjantaina sekä pääsiäispäivinä. Kiirastorstaina ja lauantaina ne ovat auki normaalisti.

Kumppaniyrityksissä eli esimerkiksi kaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla toimivat postipisteet palvelevat pääsääntöisesti yrityksen aukiolojen mukaan, ja samoin pakettiautomaateille pääsee kauppojen ja ostoskeskusten aukioloaikoina.

Pankkien aukioloajat ovat jo valmiiksi hyvin rajoitetut koronaviruspandemian takia. OP:lla ja Danske Bankilla asiakaspalvelu puhelimessa ja verkossa on tauolla kiirastorstai-iltapäivästä tiistaihin asti. Nordealla puhelinpalvelu toimii lauantaina mutta on pääsiäisen arkipyhät kiinni.

Kaikkien pankkien sulkupalvelunumerot ovat avoinna normaaliin tapaan ympäri vuorokauden.

Yöjuniin lisävuoroja, busseissa poikkeuksia

Vaikka julkisessa liikenteessä on koronaviruspandemian vuoksi ollut poikkeusjärjestelyjä jo pitkään, pääsiäisenä liikenteessä on vielä poikkeuksen poikkeuksia.

VR:n viestinnästä kerrotaan STT:lle, että yöjunat ovat olleet erittäin suosittuja ja hyttien sekä autopaikkojen osalta osin loppuunmyytyjä, minkä vuoksi Helsingin ja Rovaniemen välille on järjestetty muutamia lisävuoroja.

Päiväjuniin liput on jo ennen pandemiaa yleensä ostettu melko lähellä lähtöhetkeä. VR:n viestinnän mukaan trendi on korona-aikana korostunut, sillä moni jättää lähtöpäätöksen viime tinkaan. Ainakin toistaiseksi päiväjunissa on kuitenkin hyvin tilaa, ja VR seuraa täyttöastetta ”hyvin tarkasti” lipunmyyntijärjestelmän kautta.

Matkahuolto kertoo tiedotteessaan, että bussiliikenteessä on pääsiäisten pyhinä muutoksia vielä koronaviruspandemian aiheuttamien poikkeusten lisäksi. Poikkeukset voi tarkistaa Matkahuollon verkkosivuilta ja sovelluksesta.

Suuri osa Matkahuollon pakettipisteistä on auki myös pyhinä.

Pyhäviikonloppu vilkastuttanee liikennettä laajemminkin. Esimerkiksi Itä-Uudellamaalla poliisi kertoo valvovansa sekä meno- että paluuliikennettä ja kiinnittävänsä huomiota ajonopeuksiin, turvaväleihin ja tarkkaamattomuuteen.

