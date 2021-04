Pääsiäislauantain murhista epäilty vangittiin – veriteot tapahtuivat Turun Pernossa, poliisin mukaan epäilty tunnustanut teot pääpiirteittäin

Pääsiäislauantain kahdesta murhasta epäilty mies on määrätty vangittavaksi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Häntä epäillään myös kolmesta murhan yrityksestä.

Mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä rikoksista.

Veriteot tapahtuivat Turun Pernossa Paavolankadulla sijaitsevassa kerrostalossa pitkäperjantain ja pääsiäislauantain välisenä yönä. Rikoksista epäilty 27-vuotias mies on poliisin mukaan kuulusteluissa tunnustanut teot pääpiirteittäin.

Poliisi on aiemmin kertonut, että puhelun hätäkeskukseen soitti lauantaina aamuyöllä mies, joka kertoi, että häntä oli ammuttu. Mies kuoli myöhemmin vammoihinsa.

Tapahtumapaikalle saavuttuaan poliisit löysivät 27-vuotiaan miehen ja 25-vuotiaan naisen kuolleina. Paikalla oli myös haavoittunut 29-vuotias mies. Lisäksi poliisi tapasi asunnosta 23-vuotiaan miehen ja 49-vuotiaan naisen, jotka kertoivat piiloutuneensa.

Ampumisessa kuollut mies oli poliisin tietojen mukaan se, jonka veriteosta epäilty 27-vuotias pyrkikin surmaamaan.

Sen sijaan kuollut nainen ja haavoittunut mies ovat poliisin alustavien tietojen mukaan henkilöitä, joita epäilty ei tuntenut entuudestaan. He olivat paikalla ampumisesta epäillyn miehen saapuessa, mihin tämä ei ollut varautunut.

Epäilty ampui poliisin mukaan laukauksia sisällä asunnossa, kerrostalon rappukäytävässä ja talon ulkopuolella. Lisäksi hän haavoitti vammoja saanutta miestä teräaseella.

Poliisi tavoitti epäillyn tapahtumapaikan lähistöltä. Hän ei tehnyt kiinniotettaessa vastarintaa.

Vangittua 27-vuotiasta epäillään murhien ja murhan yritysten lisäksi myös ampuma-aserikoksesta ja huumausaineisiin liittyvästä rikoksesta.

Elina Korkee

STT