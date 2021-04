Pääsiäisliikenteeseen mahtuu hyvin mukaan, liikennemäärät edelleen kymmenisen prosenttia normaalia alemmat

Alkava pääsiäisaika vie ihmiset totutusti tien päälle, vaikka koronapandemian vuoksi pyhäpäiviä on kehotettu viettämään lähinnä läheisten kanssa.

– Kun kelit paranevat, sehän lisää liikennemääriä heti. Jos on aurinkoinen sää ja varsinkin perjantai tai pitkiä vapaita tiedossa näin keväällä, niin kyllähän ihmiset silloin mökeilleen lähtee, tietää Fintrafficin liikennekeskuspäällikkö Eero Sauramäki.

Jos liikennemääriä verrataan toissa vuoden pääsiäiseen, joka oli edellinen pääsiäinen ilman poikkeusoloja, ne ovat edelleen noin kymmenen prosenttia pienemmät.

– Viime kesästä marraskuun lopulle liikenne oli ehkä hienoisessa nousussa. Marraskuun lopulla, kun tartuntamäärät alkoivat kasvaa ja altistumisia tuli enemmän, liikennemäärätkin lähtivät laskuun joulua kohti mentäessä, Sauramäki summaa.

Sauramäki muistuttaa, että vaihtelu maan eri osien välillä on suurta: joissakin kaupungeissa sekä Lapin hiihtokeskuksissa saatetaan olla jo liikenteen suhteen normaalilukemissa.

Oli koronaa tai ei, vilkkaimmat tieosuudet ovat kaikkien pyhien alla samoja. Ykkös-, Kolmos- ja Nelostie sekä valtatie 9 pohjoisen suuntaan ovat aina autoilijoiden suosiossa.

– Nyt kun liikennemäärät nousevat, se voi tulla jopa yllätyksenä monille liikkujille, koska niin pitkään on menty tasolla, jossa jonoutumista ei juuri synny kuin onnettomuustapauksissa tai vastaavissa, Sauramäki sanoo.

Paluuliikenne jakautunee aikaisempien vuosien tapaan kahdelle päivälle.

Matkalle mainiossa säässä, takaisin sateessa

Mökkimatkalaisille on luvassa mainiota säätä. Torstaina maan etelä- ja länsiosissa on selkeää ja aurinkoista ja etelässä saattaa lämpötilakin nousta yli kymmenen asteen. Lapissa sen sijaan kuurottelee lunta ja räntää, kertoo Ilmatieteen laitos.

Pitkäperjantaina koko maassa on luvassa vettä- ja räntää. Viikonloppuna on laajalti aurinkoista, mutta maanantaina palataan kohti arkea sateisessa säässä.

Hannu Aaltonen

STT