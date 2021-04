Padelhuuma poikii investointeja – neljä lisäkenttää tulossa ja yksi harkinnassa Salossa

Jyrkkää kasvukäyrää kulkeva padel saa lisää harrastuspaikkoja Salossa.

Hanhivaaran liikuntakeskukseen tulee neljä kenttää lisää. Uudet kentät rakennetaan toimintansa lopettaneen Namilan sisäleikkipuiston vanhoihin tiloihin.

Investointi nostaa kenttien yhteismäärän kuuteen. Nykyiset kentät ovat nelinpelikenttiä. Uusista kentistä kolme on nelinpelikenttiä ja yksi kaksinpeliä varten.

Padeltoimintaa pyörittää helsinkiläinen Padel Pirados Oy. Yrityksen toimitusjohtaja Taavi Kuorikoski kertoo, että uudet kentät on jo tilattu asennuksineen Espanjasta.

– Kentät ja rakennusporukka tulevat Suomeen todennäköisesti toukokuun puolivälissä, ja kesäkuussa on valmista.

Padel on pallopeli, joka muistuttaa tennistä ja squashia.

Kenttä on kuin tenniskenttä mutta pienempi, ja kentässä on seinät. Padelilla on pitkät perinteet juuri Espanjassa, josta Salonkin uudet kentät tulevat. Kentät toimittaa MejorSet-yhtiö, joka on myös kansainvälisen padelliiton (FIP) virallinen kenttätoimittaja.

Kuorikoski sanoo, että kenttä maksaa laadusta riippuen 20 000–50 000 euroa.

– Saloon tulevat kentät ovat paremmasta päästä, mutta 50 000 euron kenttiä ne eivät ole. Siinä ei olisi järkeä.

Kuorikoski on investoinut kenttiin Helsingissä ja Salossa. Hän kertoo etsineensä aktiivisesti kohteita, ja Salossa tarjolla oli yksi ehdoton valttikortti.

– Suomessa hallit ovat tyypillisesti 5–6 metriä korkeita, mutta Salon halli on paljon korkeampi. Se on erinomainen pelipaikka.

Korkeudella on merkitystä pelin luonteen vuoksi: korkea tila mahdollistaa pallon lyömisen korkean kaaren avulla verkolla olevien vastustajien selän taakse, mikä on oleellinen osa pelitaktiikkaa.

Hanhivaara on kumppanina Padel Pirados Oy:n padelbisneksessä ja hoitaa aula- ja pukuhuonepalvelut.

Hanhivaaran yrittäjä Jussi Saarinen on itsekin hurahtanut padeliin. Hän arvioi padelin suosion johtuvan siitä, että se on helpompaa kuin tennis.

– Maila on niin lyhyt, että sillä on helppo osua. Silmä-käsi-koordinaation ei tarvitse olla niin hyvä kuin tenniksessä.

Saarinen kertoo, että Hanhivaaran padelkenttien käyttöaste on ollut kova. Torstaina kentät tosin jouduttiin sulkemaan tilapäisesti koronarajoitusten vuoksi.

– Ilta-aikaan kentät ovat yleensä neljän jälkeen täynnä, ja päivisinkin riittää pelaajia.

Salossa on tällä hetkellä Hanhivaaran sisäkenttien lisäksi kolme ulkokenttää Urheilupuistossa ja yksi ulkokenttä Mathildedalin Keskuspuistossa.

Myös Mathildedalissa on huomattu padelin suosio, ja toisen kentän rakentamista pohditaan parhaillaan.

– Pohjat on tehty toiselle kentälle, ja olemme miettineet toisen kentän rakentamisen aikataulua. Toinen kenttä on valmis aikaisintaan syksyllä, sanoo Mathildedalin Keskuspuiston osakas Tuomo Holm. Hän arvioi, että Saloon kyllä mahtuu useampikin uusi kenttä.

– Mathildedal on voimakkaassa kasvussa, ja uskon lähialueen täyttävän kentän.

Holm arvioi nopeasti syntyvän pelaamisen ilon viehättävän padelissa.

– Tennistä pitää lyödä muutaman vuoden ennen kuin pelistä pystyy nauttimaan. Padel on helpompaa, sosiaalisempaa ja vapaampaa, sanoo Holm.

Kenttien määrä tuplaantui

Vuonna 2020 padelin suosio kasvoi voimakkaasti. Harrastajien määrä kasvoi noin 10 000:sta yli 30 000:een. Kenttien lukumäärä kasvoi 92:sta 206:een ja padelseurojen määrä 12:sta 28:aan. Padelliiton arvion mukaan kuluvan vuoden loppuun mennessä kenttiä on jo 560.

Padelia pelataan 10 metriä x 20 metriä kokoisella kentällä, jota ympäröivät lasista ja metalliverkosta valmistetut seinät. Pallo saa pelissä kimmota sekä kentän että seinien kautta.

Pisteet lasketaan kuten tenniksessä.

Padelin kehittäjänä pidetään meksikolaista Enrique Corcueraa. Hän loi pelin 1960-luvulla Acapulcossa, Meksikossa. Peli levisi aluksi muualle Meksikoon, josta se siirtyi Marbellan kautta ympäri Espanjaa.

Suomen ensimmäinen padelkenttä pystytettiin Helsinkiin Hietaniemen rantaan vuonna 2003.

Lähde: Suomen Padelliitto