Paluuliikenne toistaiseksi rauhallista – matkaajia vaikuttaa olevan liikkeellä tavallista pääsiäistä vähemmän

Pääsiäissunnuntain liikenne on toistaiseksi sujunut varsin rauhallisesti, kerrottiin Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskuksesta puoli kuuden aikoihin alkuillasta. Liikennepäivystäjä Ossi Riikosen mukaan liikennettä on enemmän kuin normaalina sunnuntaina, mutta varsinainen pääsiäisen paluuliikenne ei vaikuta vielä käynnistyneen.

– Ainakin tässä Tampereen ympäristössä on ollut paikallisliikennettä suurimmaksi osaksi.

Paluuliikenne jakaantuu sunnuntaille ja maanantaille, eikä kummallekaan päivälle ole odotettavissa ruuhkia, Riikonen arvioi. Maanantaina tien päällä riittänee pääsiäismatkaajia puolestapäivästä iltaan asti.

Riikonen sanoo pääsiäisen menoliikennettä olleen torstaina ”yllättävän paljon”, mutta kuitenkin vähemmän kuin yleensä pääsiäisinä.

– Kyllä rajoitukset sikäli purevat, että osa porukasta ei ole lähtenyt mihinkään.

Esimerkiksi Tampereen ohi menevää pääsiäisen menoliikennettä on ollut noin 20 prosenttia vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Valtakunnallisia lukuja ei vielä ole tiedossa.

Vilkkainta pääsiäisliikenne on Kolmos-, Nelos- ja Viitostiellä.

Pääsiäisen menoliikenteessä ruuhkaa syntyi ainoastaan torstaina Tampereella sattuneiden kahden onnettomuuden seurauksena, joiden jälkeen liikenne ohjattiin kiertotielle muutamaksi tunniksi.

Poutakeli vaihtuu lumipuhuriin

Ilmatieteen laitokselta kerrottiin, että paluuliikenteen ajokeli on tällä kertaa hyvinkin erilainen riippuen siitä, kumman pääsiäispäivän valitsee paluumatkan tekoon.

– Tänään sunnuntaina liikennesää on ihan hyvä ja kuiva käytännössä koko maassa, sanoo päivystävä meteorologi Juha Jantunen.

Maanantaina sää on toista maata. Ajokelivaroitusten mukaan liikennesää on kehno ainakin Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

– Jo maanantain vastaisen yön aikana sateet yleistyvät aamupuolella. Alkuun sataa etupäässä vettä, mutta sen jälkeen lumisade yleistyy pohjoisen suunnalla. Lapissa, varsinkin sen länsiosassa, voi kertyä lunta maanantaina jopa 10 senttiä, Jantunen lisää.

Hänen mukaansa Pohjois-Pohjanmaalla sataa maanantaina osin lunta, osin vettä.

– Entisen Oulun läänin alueella sade vaikuttaa autoilijoilla enemmän näkyvyyteen kuin että lunta kertyisi ajoradalle.

Etelämpänä saa varautua kunnon vesisateeseen.

– Varsinaisen vesisateen jälkeen sää viilenee etelässäkin niin, että sade voi olla illalla osin lunta.

Sekä sunnuntaina että maanantaina on tuulista maalla ja merellä. Tuulivaroitus on annettu sunnuntaille kaikille merialueille paitsi Merenkurkkuun ja maanantaille eteläisille merialueille.

Maiju Ylipiessa, Pertti Mattila

STT

Kuvat: