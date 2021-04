Pandemiatilanne huononee Etelä-Amerikassa, tartunnoissa rikotaan ennätyksiä

Etelä-Amerikan maissa koronavirustilanne on kääntynyt entistäkin huonommaksi, mikä on saanut monet maat painamaan jälleen jarrua. Esimerkiksi Ecuador on julistanut 30 päivää kestävän poikkeustilan, joka vaikuttaa noin kolmannekseen maan väestöstä.

Alueilla, joita poikkeustila koskee, liikkumista on rajoitettu yön aikana, julkiset kokoontumiset on kielletty ja julkiset rannat suljettu. Ensi viikon sunnuntaina järjestettävää presidentinvaalien kakkoskierrosta ei kuitenkaan ole siirretty.

Myös monissa muissa alueen maissa on käytössä erilaisia ulkonaliikkumiskieltoja.

Chile ilmoitti aiemmin tällä viikolla sulkevansa rajansa koko huhtikuuksi. Bolivia on sulkenut Brasilian-vastaisen rajansa, ja Brasilia ja Peru ovat aloittaneet pääsiäisen yli kestävän koronasulun.

Sekä Perussa että Chilessä on tällä viikolla kirjattu suurimmat päivittäiset tartuntaluvut koko pandemian aikana. Chilessä lähes kaikki tehohoitopaikat ovat tällä hetkellä käytössä, ja hallituksen mukaan nyt eletään hyvin kriittisiä hetkiä.

Perun pääkaupungissa Limassa kadut ovat olleet hiljaisia, sillä vain ruokakaupat ja apteekit saavat olla auki. Ravintolat voivat myydä ruokaa mukaan ja tehdä kotiinkuljetuksia.

Julkiset kokoontumiset on Perussa kielletty. Tämä ei kuitenkaan ole estänyt poliitikoita kutsumasta tukijoitaan kampanjatapahtumiin ensi viikon sunnuntaina järjestettävän presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen alla.

Rokotusjonossa etuiltu rahalla ja vaikutusvallalla

Pandemian uusi aalto on koetellut Etelä-Amerikkaa kovin ottein. Erityisen kurja tilanne on Brasiliassa, jossa virukseen liittyviä kuolemia oli pelkästään maaliskuun aikana kymmeniätuhansia.

Peru on keskeyttänyt kaikki lennot Brasiliasta huhtikuun puoliväliin asti. Kielto koskee myös lentoja Britanniasta ja Etelä-Afrikasta, joissa on niin ikään todettu virusmuunnos.

Bolivia sulki Brasilian-vastaisen rajansa ainakin viikoksi ja asetti koronasulun rajaseudun kaupunkeihin, joissa Brasilian virusmuunnosta on esiintynyt.

Maat yrittävät myös vauhdittaa rokotustahtia. Esimerkiksi Bolivian tavoitteena on saada koko aikuisväestö rokotettua syyskuuhun mennessä.

Chile on ollut yksi maailman tehokkaimmista rokottajista: noin neljännes maan 19 miljoonasta asukkaasta on saanut täydet kaksi rokoteannosta.

Perussa ja Ecuadorissa rokotukset ovat edenneet hitaammin. Helmikuussa Ecuadorin terveysministeri erosi sen jälkeen kun kävi ilmi, että jotkut ihmiset olivat suhteidensa turvin etuilleet rokotusjonossa. Myös Perussa ja Argentiinassa rikkaat ja vaikutusvaltaiset ihmiset ovat saaneet rokotteita ennen varsinaista vuoroaan, mikä on herättänyt vastustusta kansan keskuudessa.

STT

