Perussuomalaisten Sebastian Tynkkyselle taas syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – Tynkkynen kiistää syyllistyneensä rikokseen

Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen on saanut jälleen syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oulun käräjäoikeudesta kerrotaan, että syyte on nostettu maaliskuun lopulla. Asiasta kertoi ensin MTV.

Tynkkynen kiistää syyllistyneensä rikokseen. Hän sanoo STT:lle, että syytteessä on kyse hänen kuntavaalikampanjastaan.

Tynkkynen on tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kahdesti aiemmin. Molemmat tuomiot koskivat Tynkkysen julkaisemia, muslimeita käsitteleviä kirjoituksia.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kansanedustaja-sebastian-tynkkynen-taas-syytteessa-kiihottamisesta-kansanryhmaa-vastaan/8105144#gs.xpbvce

STT

