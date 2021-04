Perussuomalaisten Sebastian Tynkkyselle taas syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – kiistää syyllistyneensä rikokseen

Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen on saanut jälleen syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oulun käräjäoikeudesta kerrotaan, että syyte on nostettu maaliskuun lopulla.

Tynkkynen kiistää syyllistyneensä rikokseen. Hän sanoo STT:lle, että syytteessä on kyse hänen kuntavaalikampanjastaan, jossa hän on tuonut esille kansalaisten hänelle lähettämiä viestejä. Viestit ovat Tynkkysen mukaan koskeneet ihmisten huolta maahanmuuton lieveilmiöistä.

– Tulen perustelemaan, miksi kansalaisten viestien esille tuominen ei ole millään tavalla tuomittavaa, vaan ennen kaikkea poliitikkojen pitäisi edustaa kansalaisia ja tuoda heidän ääntään poliittiseen päätöksentekoon.

Tynkkynen pitää syytettä sananvapausjahtina.

– Jos maahanmuuttokriittisen politiikan tekemisestä tehdään laitonta oikeuslaitoksen toimesta, sitten voidaan puhua siitä, että oikeuslaitos on hyvin heikoissa kantimissa. Yhden puolueen mahdollisuudet toimia käytännössä riistetään, Tynkkynen sanoo.

Tynkkynen on tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kahdesti aiemmin. Molemmat tuomiot koskivat Tynkkysen julkaisemia, muslimeita käsitteleviä kirjoituksia.

Syytteestä kertoi ensin MTV.

Jecaterina Mantsinen

STT

