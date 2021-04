Pihakalustekauppa ennakoi toista huippuvuotta

Pihakalustekauppa on käynnistynyt vilkkaasti ja siitä odotetaan vähintään viime vuoden veroista. Vuosi sitten ryntäys oli niin kova, että osa asiakkaista jäi ilman kalusteita. Nyt tilanteeseen on varauduttu paremmin, sillä koronavirus pitää ihmiset edelleen kotipihoilla.

Lauantaina kolea, vettä vihmova sää ei ollut este lähteä kaupoille. Kesä ja lokoisa oleskelu terassilla ovat totta ennemmin tai myöhemmin.

– Sää tekee tehtävänsä, Salon Sotkan myymäläpäällikkö Rauli Ritala sanoo ja kantaa ulos asiakkaan pihatuolipinoa.

Tuolit ovat punottua polyrottinkia. Sen rinnalle on tullut yhä enemmän kokometallirunkoisia kalusteita, jotka kestävät säätä ja pesua rottinkiakin paremmin.

– Kalusteiden halutaan olevan helppoja, mukavia ja monikäyttöisiä. Kalustaminen siirtyy yhä enemmän ulos, Ritala toteaa.

Helppohoitoisuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kalusteet eivät vaadi pehmusteita, jotka on korjattava sateesta pois. Pehmusteet korvaa muovitettu kangas, tekstilene.

Kalustetalo Arvo Virtasella Somerolla on kevään aikana myyty jo useampi kotimainen, painekyllästetystä puusta valmistetta pihakeinu. Muutoin pihakalusteet tulevat pääasiassa Kiinasta.

– Äitienpäivä on tulossa. Puutarhakeinu on hyvä lahja äidille ja isoäidille, joilla on jo kaikkea, huonekalumyyjä Risto Tuomela kertoo.

Hän uskoo edessä olevan viime vuoden kaltaisen buumin.

– Merkit ovat hyvät. Ihmiset ovat paljon kotona ja mökillä. Ei matkustella, eikä ole tapahtumiakaan. Laitetaan terassit ja pihat kuntoon ja hankitaan kalusteita.

Kaiken kaikkiaan ostoksille lähdetään varhain.

– Muutama vuosi taaksepäin kalusteita tultiin tähän aikaan vasta katsomaan, nyt kauppaa tehdään kunnolla.

– Jo nyt ollaan edellä viime vuotta. Osa tuotteista tulee loppumaan ennen aikojaan, myyjä Jukka-Pekka Lietzén Maskun Kalustetalosta Salosta sanoo.

Myymälässä on esillä 90 prosenttia kesän valikoimasta. Tähän mennessä kysytyimpiä ovat olleet ruokaryhmät, paviljonkivarjot ja riippukeinut, joiden suosio on jatkumo viime kesältä.

– Ensimmäinen satsi meni jo. Viime vuonna nämä loppuivat juhannuksena, Lietzén kertoo.

Kesäkalusteiden värimaailma on hillitty. Mustaa, harmaata ja valkoista.

– Mitä eniten kysytään, sitä otetaan valikoimaan.

Ei kukaan haluasi ruusukuvioista pihakalustoa?

– No ei, hän vastaa.

Voitot etsivät oleskeluun sopivia huvimajakalusteita

Minna ja Henri Voiton huvimaja jäi viime vuonna ilman uusia kalusteita, sillä he olivat liian myöhään liikkeellä. Mieleiset mallit olivat ehtineet loppua.

– Luu jäi käteen. Siksi tulimme nyt ajoissa.

Perttelissä asuvat Voitot kiertelivät lauantaina huonekaluliikkeissä etsimässä huvimajaan sopivaa pientä sohvaa tai muita mukavia huonekaluja.

– Kotona tulee oltua ja oleskeltua enemmän, he perustelivat.

Minna Voitto katseli punottua riippukeinua, mutta päätyi kokeilemaan pesämäistä ja pehmustettua rottinkituolia. Hän arveli huvimajassa olevan tilaa kahdelle tuolille.

– Tässä on mukava loikoilla, mutta väri saisi olla joku muu kuin valkoinen, hän mietti.