Pitkäperjantain liikenne ollut sujuvaa, eikä ruuhkautumisesta ole ollut tietoakaan

Pitkäperjantain pääsiäisliikenne on ollut sujuvaa, kertoo liikennepäivystäjä Auli Aaltonen STT:lle Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskuksesta.

Aaltosen mukaan liikennettä on ollut teillä ympäri maata kohtalaisissa määrin eikä se ole jonoutunut. Nopeudet ovat pysyneet normaaleina ja ruuhkautumisesta ei ole ollut tietoakaan puoleen päivään mennessä.

Myöskään ajokelissä ei ole ollut ongelmaa. Sateet ovat olleet kuuroluonteisia, ja osa sateesta on tullut lumena.

Pääsiäisen paluuliikenteen odotetaan ajoittuvan pääasiassa maanantaille. Liikennemäärien uskotaan kohoavan maanantaina puolen päivän jälkeen.

STT

