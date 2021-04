Pitkäperjantaina luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja kuurosateita

Pitkäperjantaina luvassa on Ilmatieteen laitoksen mukaan vaihtelevasti pilvistä säätä. Paikoin voi tulla myös lumi- ja räntäkuuroja, mutta suuria sademääriä ei ole odotettavissa.

Lämpöasteita on tänään 3-7, pohjoisessa on viileämpää. Ensi yönä koko maassa käydään pakkasen puolella.

Lauantaista on tulossa perjantaita poutaisempi ja osin myös aurinkoisempi.

Sunnuntaina sää voi maan länsiosissa lämmetä. Maan pohjoisosaan taas on odotettavissa lännestä hajanaisia sateita, jotka tulevat enimmäkseen lumena.

Pääsiäisliikenne jatkuu perjantaina

Pääsiäisen menoliikenne on perinteisesti ollut vilkkainta kiirastorstaina. Fintrafficin tieliikennekeskuksesta arvioitiin STT:lle eilen, että päivän liikennemäärät olivat suunnilleen samalla tasolla kuin viime aikoina perjantaisin.

Menoliikennettä riittää tieliikennekeskuksen arvion mukaan myös perjantaille, jolloin teillä on vilkkainta noin puolestapäivästä neljään iltapäivällä. Ruuhkia ei kuitenkaan ole odotettavissa.

Pääsiäisen paluuliikennettä on odotettavissa sunnuntaille ja maanantaille.

STT

