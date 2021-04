Poliisi on saanut Tiger Woodsin auto-onnettomuuden syyn selville, muttei paljasta tietojaan ilman golftähden suostumusta

Los Angelesissa poliisi on kertonut tutkijoidensa saaneen selville yhdysvaltalaisgolffari Tiger Woodsin helmikuisen auto-onnettomuuden syyn, muttei paljasta tietojaan yksityisyydenturvaan vedoten.

– Syy on määritetty, tutkinta on päättynyt, Los Angelesin piirikunnan sheriffi Alex Villanueva sanoi.

Villanuevan mukaan onnettomuuden syystä ei voida kuitenkaan antaa yksityisyyteen liittyvien ongelmien vuoksi tietoja ilman Woodsin suostumusta. Sheriffin mukaan viranomaiset ovat olleet yhteydessä Woodsiin sekä hänen henkilökuntaansa. Asiasta voidaan tiedottaa enemmän, jos lupa herkeää.

Viranomaiset ovat aiemmin kertoneet, ettei Woods ole saamassa onnettomuuden vuoksi syytteitä ajamiseensa liittyen. Sen sijaan tapahtuneen on kuvattu olleen puhtaasti onnettomuus, eikä Woodsin ajokyvyn heikentymisestä ole ollut todisteita.

Woods, 45, sai useita vammoja, kun hänen ohjaamansa auto suistui ulos tieltä ja kieri monta kertaa ympäri. Golftähti loukkaantui onnettomuudessa vakavasti ja jatkaa toipumistaan kotonaan. Woodsin oikean jalan ja nilkan vammat vaativat leikkaushoitoa.

Woods kärsi muutama vuosi sitten pahoista selkävaivoista, mutta palasi huipulle ja saavutti vuonna 2019 viidennentoista major-voittonsa.

Auto-onnettomuudessa saadut vakavat vammat heittivät jälleen varjon golfuran jatkon ylle.

