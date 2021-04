Poliisi tutkii kahta murhaa ja yhtä murhan yritystä Turussa – kerrostalossa ammuttiin useita laukauksia aamuyöllä

Turun Pernossa on tapahtunut aamuyöllä kaksi epäiltyä henkirikosta ja yksi epäilty henkirikoksen yritys, Lounais-Suomen poliisi kertoo. Poliisi tutkii tapauksia kahtena murhana ja yhtenä murhan yrityksenä.

Poliisi sai aamuneljän jälkeen ilmoituksen ampumisesta kerrostalossa Paavolankadulla Turun Pernossa. Ensitietojen mukaan paikalla ammuttiin useita laukauksia.

Paikalta löytyi kaksi vainajaa ja yksi vakavasti loukkaantunut ihminen. Poliisi otti epäillyn, noin 30-vuotiaan miehen, kiinni rappukäytävästä.

– Tämän hetkisen tiedon valossa, mikä meillä on, tähän tekoon liittyy vain yksi epäilty ja hän on poliisin hallussa, kertoo päivystävä tutkinnanjohtaja rikoskomisario Mika Paaer Lounais-Suomen poliisilaitokselta STT:lle.

Paaerin mukaan poliisi on jo päässyt alustavasti kuulemaan epäiltyä.

– Alustava tapahtumakulku on poliisilla jo selvillä, Paaer sanoo.

Poliisi ei kerro tarkemmin uhrien ikää tai sukupuolta, mutta sanoo kaikkien olevan aikuisia.

Paaer toteaa STT:lle olevan ”tiettyjä syitä” miksi tapausta tutkitaan murhana, muttei määrittele niitä tarkemmin. Hän korostaa kuitenkin tutkinnan olevan vasta alkuvaiheessa.

– Nimikkeet voivat tietenkin päivittyä sitä mukaa, kun poliisi saa lisätietoa.

Murhan tunnusmerkistö täyttyy esimerkiksi, jos henkirikos on tehty suunnitelmallisesti eli lakitermein vakaasti harkiten tai esimerkiksi erityisen raa’alla tai julmalla tavalla.

