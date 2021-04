Pöysti kertoo tänään omasta toiminnastaan hallituksen liikkumisrajoitusten valmistelun valvonnassa

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kertoo tänään toiminnastaan hallituksen liikkumisrajoitusten valmistelun valvonnassa. Hallituksen esitys liikkumisrajoituksista vedettiin viime viikolla pois eduskunnasta, sillä perustuslakivaliokunta löysi siitä runsaasti perustuslaillisia ongelmia.

Oikeusoppineet ovat kritisoineet Pöystin toimintaa ja tämän ennakollista laillisuusvalvontaa.

Perustuslain mukaan oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa muun muassa valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuutta. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeuskansleri valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Oikeuskanslerin on pyydettäessä annettava valtioneuvostolle ja ministeriöille tietoja ja lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä.

Valvonta koskee vain oikeudellisia kysymyksiä, ei päätösten tarkoituksenmukaisuutta eikä poliittista arviointia. Tarvittaessa oikeuskanslerin on valtioneuvoston istunnon aikana esitettävä oikeudellinen lausuntonsa käsiteltävästä asiasta.

Oikeuskanslerin virasto kertoi Twitterissä viime viikolla, että oikeuskanslerin puheenvuorossa tulee myös jatkokeskustelua oikeuskanslerin roolista ja perustuslakikontrollista ylipäänsä.

STT