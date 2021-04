Ravintolasulku loppui, mutta rajoitukset jatkuvat – maanantaina otettiin askel kohti normaalia

Kuuden viikon tuska kahvila- ja ravintolamaailmassa lieveni askeleella maanantaina, kun ravitsemusliikkeiden sulku loppui. Käytännössä rajoitukset sallivat kahviloiden ja ravintoloiden toiminnan aamusta alkuiltaan, ja silloinkin vain rajoitetuin asiakasmäärin.

Salon keskustan kahvila Wilhelmiinassa istuskeli iltapäivällä tyytyväisiä asiakkaita, joita palveli tiskin takana tyytyväinen yrittäjä.

– Yllättävän kivasti tämän on lähtenyt kuuden viikon pakkotauon jälkeen käyntiin, sanoo Wilhelmiinan yrittäjä Taina Häkkinen.

– Vielä kun avataan terassi ennen vappua, niin saadaan kesäkausi kunnolla käyntiin.

Häkkisen mukaan aluehallintoviranomaisten yhä voimaan jääneet rajoitukset eivät juuri haittaa päiväsaikaan muutenkin toimivaa Wilhelmiinaa.

Ikkunapöydässä istuu jo pari iloista vakioasiakasta, Maija Kottelin ja Saimi Hakanen. Ilolansalosta Wilhelmiinaan kävelleet eläkeläiset nauttivat paluusta sivistyneeseen kaupunkielämään täysin rinnoin.

– Tätä on ollut hirmuisen ikävä, Maija Kottelin sanoo ja viittaa ympäröivään kahvilamiljööseen ja katunäkymään.

– Ihan kuin olisi vankilassa viimeiset kuusi viikkoa ollut! sanoo entisen kotikaupunkinsa Helsingin katuvilinää kaipaava Saimi Hakanen.

Rouvat ovat saaneet jo ensimmäisen koronavirusrokotteen, ja toinen on luvassa muutaman viikon kuluttua. Niiden jälkeen voi turvallisin mielin odotella kesätoria ja torilavan musiikkiesityksiä.

– Hyvältä tämä tuntuu, vaikka jäihän niitä rajoitteita vielä aika vahvasti päälle, sanoo Salon Seurahuoneen, Kastun ja Wiurilan kartanon ravintoloitsija Kalle Hämäläinen.

Vaikka suunta on Hämäläisen mukaan hyvä – kohti kesää, kesän tärkeää juhlasesonkia ja normaalia elämää – nyt voimassa ainakin kaksi viikkoa olevat rajoitteet tarkoittavat käytännössä sitä, ettei ravintoloissa kannata panostaa juuri muuhun kuin lounastarjoiluihin.

– Kyllähän ne syövät pois ilta- ja viikonloppuillastamisetkin aika lailla. Lounaspainotteisesti mennään ainakin seuraavat pari kolme viikkoa, ja vaput ja äitienpäivä hoidetaan erikoisjärjestelyin, Hämäläinen kertoo.

Koronapandemian suhteen kriisialueiksi luokitelluissa maakunnissa, kuten Varsinais-Suomessa, alkoholitarjoilu pitää lopettaa kello 17, anniskeluravintolat pitää sulkea iltakuudelta ja ruokaravintolat iltaseitsemältä.

– Olisi hyvä, jos voisi pitää vaikka iltayhdeksään asti auki. Miten riski voisi parin tunnin takia niin paljon kasvaa? tuskailee myös Kastun ravintoloitsija Ville Hendriksson.

– Koska illallistarjoilut jäävät toistaiseksi pois, emme voi työllistää henkilökuntaakaan normaalilla tavalla, sekä Hämäläinen että Hendriksson harmittelevat.

Molemmat lisäävät ymmärtävänsä sinänsä rajoitusten tavoitteet.

– Toivottavasti kesän juhlakaudeksi saadaan rokotukset laajennettua ja elämä ravintoloissakin normalisoitua, Kalle Hämäläinen sanoo.

Linjurin Kuiron kahvilassa vietettiin maanantaina tupla-avajaisia. Ovensa avasi nimittäin täysin uudistettu Cafe Sulho, jonne pääsee nyt sisään suoraan Vilhonkadulta, jolle suuret ikkunatkin antavat.

– Tämä on muuttunut avaraksi ja valoisaksi, iloitsee kuutisen vuotta Linjurin Kuiron myymälässä ja parikymmentä Kuirolla yhteensä työskennellyt Anu Niini tiskin takaa.

Niini lisää, ettei Linjurissa myymälä ollut kiinni sulun aikana, vaan toimi tuotteiden ulosmyyntipaikkana.

Kuiron Leipomon toimitusjohtaja Pasi Paakkonen kertoo, että uudistetun kahvilan nimi on kunnianosoitus Kuiron perustajalle ja salolaiselle kahvilakulttuurille.

– Sulho Kuiro avasi ensimmäisen kahvilansa 1937 Perniöön ja siirtyi 1940-luvulla Saloon. Hän on isoisä äidin puolelta. Kuirossa on nyt neljättä sukupolvea samaa perhettä töissä, ja toivottavasti näin myös tulee jatkumaan, Pasi Paakkonen sanoo.

Cafe Sulho ei ole vielä täysin lopullisessa asussaan: vitriinit uusitaan ja muuta sisustaa viimeistellään. Sulho saa myös oman kahvilalistansa, erotukseksi Helsingintien Kuirosta. Tarjolla on perinteisiä kahvilatuotteita ja kevyitä lounaita.

– Vaikka nyt Linjuri on melko tyhjillään, tämä on niin keskeinen sijainti, että suuren toimijan tullessa Linjuri alkaa taas täyttyä, sanoo Paakkonen.

Paakkosen mielestä nykyiset aukiolorajoitukset ovat huonosti harkittuja ja varotoimet liioiteltuja.

– Yrittäjät ovat sangen joustavia, mutta tilanne alkaa olla katastrofaalinen monille yrittäjille, joilla ei ole puskuria. Iltatunnit ovat juuri niitä, jolloin ravintoloihin olisi tulijoita omissa porukoissaan.

Paakkonen lisää, että kaksi viikkoa on kuitenkin lyhyt aika ja nyt suunta tartuntatapausten vähenemisen suhteen näyttää hyvältä.

– Terveys edellä kohti kesää.

S-ryhmä tiedotti maanantaina, että ABC-verkosto avaa koko palvelukirjonsa asiakkaiden käyttöön. Olennaisin muutos sulkuaikaan on ravintolasalien aukeamisen sallima ruokailu ja tauon viettäminen sisätiloissa. Lisäksi alueelliset rajoitukset vaikuttavat ravintoloiden asiakaspaikkojen määrään, mutta ne eivät säätele liikennemyymälöiden aukioloaikoja.

Mathildedahlin ravintolatarjonta laajenee konttibistrolla

Toukokuun lopulla Mathildeldahlin ruukkikylän ravintolatarjonta laajenee uudenlaisella konttibistrolla. Uutuuden nimi on VINO’sti Bistro, ja se tuo merenrantakylään merellistä maisteltavaa.

– Se on belgityyppinen bistro, jossa pääosassa ovat merenelävät ja viini. Se toimii kontissa, jossa on terassit sekä edessä että katolla, kertoo Kastun ravintoloitsija Ville Hendriksson.

Hendrikssonin mukaan ideana on tarjota ruukkikylässä jotain sellaista, mitä siellä ei vielä ole tarjolla.

– Fish’n’Chips, ravut, simpukat, salaatit, aidot belgialaiset ranskalaiset… Toki tarjolle tulee joitain belgioluita, mutta juomapuolella mennään viini edellä ja rennosti, Hendriksson sanoo.

Bistro tulee kyläraitin varrelle ravintola Terhon läheiselle parkkipaikalle. Konttiin ei ole sisälle tulossa muuta kuin tarjoilutiski ja keittiö, asiakaspaikat ovat terasseilla.

– Vastaavia ei ole vielä kovin paljon Suomessa näkynyt. Tallinnassa konttiravintoloita on jo paljon, Hendriksson sanoo.

Rajoitukset seuraavaksi kahdeksi viikoksi:

Pahimmilla koronaepidemia-alueilla anniskeluravintolat saavat olla auki iltakuuteen ja ruokaravintolat iltaseitsemään. Alkoholin tarjoilun täytyy loppua ravintoloissa kello 17.

Anniskeluravintoloissa käytössä on kolmasosa asiakaspaikoista, muissa ravintoloissa paikoista voidaan täyttää puolet.

Tiukat aukiolo- ja anniskelurajoitukset ovat voimassa Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla.

Muualla maassa ravintolat voivat olla avoinna kello 23:een, ja anniskelu päättyy tuntia aikaisemmin. Anniskeluravintoloissa asiakaspaikoista saa täyttää puolet ja muissa ravintoloissa kolme neljäsosaa.

Niin kutsuttu tanssi- ja laulukielto on voimassa koko maassa. Tämä tarkoittaa, että kaikki ravintola-asiakkaat on ohjattava istumaan paikallaan.

Rajoituksia tarkastellaan seuraavan kerran kahden viikon päästä. Niitä voidaan höllentää, mikäli epidemiatilanne edelleen helpottuu.

Ravintoloiden sisätilat suljettiin suuressa osassa maata 9. maaliskuuta, minkä jälkeen vain noutotuotteiden tilaaminen oli mahdollista. Sulku kesti kuusi viikkoa. (STT)