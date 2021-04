Ruusuvuori nousi miesten tennislistalla sijalle 75

Emil Ruusuvuori nousi odotetusti 75:nneksi tenniksen miesten tuoreella maailmanlistalla. Sijoitus on viime viikolla 22 vuotta täyttäneen Ruusuvuoren uran paras.

Ruusuvuori kipusi listalla kahdeksan sijaa onnistuttuaan mainiosti Miamissa pelatussa ATP Masters -turnauksessa. Ruusuvuori ylsi Floridassa neljännelle kierrokselle, jolla tien katkaisi Italian Jannik Sinner. Italialainen selviytyi turnauksen loppuotteluun, mutta hävisi sen Puolan Hubert Hurkaczille.

Kärkikaartin kovin nousija Hurkacz pomppasi listalla 21 sijaa 16:nneksi, ja Sinner ylsi 23:nneksi.

Miesten kärkiviisikko pysyi muuttumattomana. Listaykkönen on Serbian Novak Djokovic ennen Venäjän Daniil Medvedeviä, Espanjan Rafael Nadalia, Itävallan Dominic Thiemiä ja Kreikan Stefanos Tsitsipasia. Pitkän sairausloman jäljiltä paluuta tekevä konkari Roger Federer on seitsemäs, sillä Alexander Zverev ohitti hänet yhden sijan turvin.

STT

