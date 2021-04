Saksan perustuslakituomioistuin hylkäsi valituksen EU:n elpymispaketista

Saksan perustuslakituomioistuin on hylännyt EU:n elpymispakettiin liittyvän valituksen. Saksan liittopresidentti voi nyt allekirjoittaa elpymispaketin mahdollistavan budjettipäätöksen ratifioinnin.

Parlamentti hyväksyi asian jo aiemmin, mutta tuomioistuimeen tehty valitus laittoi prosessin hetkeksi jäihin.

Jokaisen jäsenmaan on ratifioitava budjettipäätös kansallisella tasolla, jotta EU voi ottaa lainan 750 miljardin euron elpymispaketin perustamiseksi. Suomessa asia on parhaillaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä.

Saksassa ratifiointiprosessi venyi muutamalla viikolla, koska perustuslakituomioistuin linjasi maaliskuussa, ettei liittovaltion presidentti saa allekirjoittaa ratifiointia. Syynä oli yli 2 000 euroskeptikon allekirjoittama valitus elpymispaketista.

Nyt perustuslakituomioistuin toteaa tarkastelun jälkeen vaikuttavan siltä, ettei ole hyvin suurta todennäköisyyttä sille, että elpymispaketin ratifiointi rikkoisi Saksan perustuslakia.

Tuomioistuin jatkaa kuitenkin valituksen pääväitteiden arviointia, vaikka ratifioinnin annetaan edetä.

Tuomioistuin punnitsi tarkastelussaan sitä, millaisia seurauksia sen päätöksellä on. Se toteaa, että seuraukset ovat vähemmän vakavat silloin, jos se hyväksyy ratifioinnin ja perustuslakiongelmia todettaisiin myöhemmin, kuin silloin, jos se estäisi ratifioinnin kokonaan ja toteaisi myöhemmin perustuslakihuolet turhiksi.

Oppositio on suhtautunut kriittisesti

EU:n elpymispaketissa on kyse 750 miljardin euron elvytysrahasta, jonka EU-komissio lainaa rahoitusmarkkinoilta jaettavaksi edelleen jäsenmaille avustuksina ja lainoina. EU:n elpymispaketti jakaantuu useaan ohjelmaan, joista elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on kooltaan suurin.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on arvioida muun muassa, siirtääkö paketti ja siihen liittyvä lainanotto Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävällä tavalla toimivaltaa Euroopan unionille.

Tämän vuoksi valiokunta on pohtinut, vaaditaanko asiasta äänestämiseen eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistö vai riittääkö yksinkertainen enemmistö.

Hallitus lähtee siitä, että yksinkertainen riittää. Silloin käytännössä riittäisi hallituspuolueiden kansanedustajien äänet, sillä heitä on enemmistö eduskunnassa.

Kahden kolmasosan enemmistöön tarvitaan myös opposition kansanedustajien ääniä. Siinä vaiheessa EU:hun myönteisesti suhtautuvalle kokoomukselle tukee tukalat paikat, kun kansanedustajien pitää päättää, asettuvatko paketin taakse. Oppositio on suhtautunut elpymispakettiin kriittisesti, myös kokoomus on arvostellut pakettia huonosti neuvotelluksi.

Perustuslakivaliokunnalta odotetaan lausuntoa lähiaikoina. Eilen valiokunnan puheenjohtaja Antti Rinne (sd.) arvioi, että valmistuminen tällä viikolla näytti mahdolliselta. Tämänpäiväisessä kokouksessa kuitenkin päätettiin, että käsittely jatkuu ensi viikolla. Uusia asiantuntijakuulemisia ei ole enää tarpeen järjestää.

Käsittelyn jatkumisesta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-029.html

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007932410.html

Heta Hassinen, Saila Kiuttu

STT

Kuvat: