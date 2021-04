Saktan koneisto rokottaa 550 salolaista päivässä – Laumaimmuniteetti lähestyy kovaa vauhtia

Entisistä Saktan tiloista on muovautunut alkuvuoden aikana niin tehokas koronarokotuskoneisto, että jo kolmannes salolaisista on saanut ensimmäisen rokotteensa. Kehitys on ollut nopeaa, sillä tammi-helmikuun jälkeen ensimmäisen rokoteannoksensa oli saanut vasta runsaat kuusi prosenttia kuntalaisista, eli rokotteita oli annettu yhteensä noin 3 100 annosta.

Tällä viikolla Saktaan avattiin kuudes rokotuspiste, joka nosti viikoittaisen rokotuskapasiteetin 2 800:een ja annettujen rokotteiden kokonaismäärä oli kivunnut torstai-iltapäivään mennessä jo 18 582:een. Eli nykytahdilla Salossa rokotetaan viikossa liki yhtä monta henkilöä kuin kahdessa kuukaudessa rokotusten alkamisesta. Kehitys on kulkenut käsi kädessä sen mukana, miten paljon rokkoaineita on saatu Saloon.

Ja nykytahdilla niitä tulee jo siinä määrin, että heinäkuun lopussa pitkään haikailtu laumaimmuniteetti, eli 70 prosentin rokotuskattavuus väestöstä pitäisi olla saavutettuna.

– Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan. Siihen kun lasketaan tehosteannokset vielä kolmen kuukauden päähän, niin ollaan jo todella hyvässä tilanteessa, kertoo koronarokotusten vastuuhoitaja Anna Ahonen.

Jos alkuvuodesta Salon hieman valtakunnallista keskiarvoa perässä ollutta rokotuskattavuutta ihmeteltiin muun muassa Salon Seudun Sanomien mielipide- ja tekstaripalstalla, ovat kommentit kääntyneet ainakin Saktan seinien sisällä positiivissävytteisiksi viime kuukausina. Ahosen mukaan ihmiset ovat kehuneet niin selkeitä järjestelyjä kuin myös turvallisuuden tunnetta rokotusajankohtana.

– Silloin kun rokotettiin Astra Zenecalla, oli kyselyjä rokotteisiin liittyen enemmän ja se on ihan ymmärrettävää, koska se oli silloin puhuttava aihe. Muutama kieltäytyi rokotuksesta Astra Zenecalla, mutta pääosin salolaiset ovat ottaneet rokotteet vastaan todella hyvin, Ahonen kertoo.

Nyt kun yli 65-vuotiaat on rokotettu, eikä Astra Zenecalla enää rokoteta, jäi rokkoainetta varastoon jonkin verran. Ahonen ei ole varma, mitä rokotteelle lopulta käy.

– Nyt sitä on varastossa jonkin verran. Voi olla, että se jää käyttämättä.

Samalla kun rokotuskapasiteetti on moninkertaistunut, on myös työntekijöiden tarve kasvanut. Tällä hetkellä Saktassa on päivittäin töissä 17 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa, jotka kiertävät hieman eri tehtävissä eri viikkoina.

Yksi toimenkuvista vaatii millimetrin tarkkaa osaamista, ja se on rokotteiden käyttökuntoon saattajat.

– Tämä jos mikä on tarkkaa. Kaikkein tarkin on Pfizer-Biontechin valmistama Comirnaty-rokote, jonka yhdestä rokkoainepullosta riittää seitsemään rokoteannokseen. Mutta se riittää vain, jos jokainen millilitra käytetään hyödyksi, yhtään ei saa mennä hukkaan, kertoo rokotteita käyttökuntoon laittava erikoissairaanhoitaja Tuula Jaako.

Comirnaty on myös äärimmäisen tarkka lämpötiloista. Se tuodaan ensin syväjäädytettynä Turkuun, josta se kuljetetaan kylmässä Salon lääkekeskukseen. Jääkaapissa rokote säilyy käyttökelpoisena viisi päivää, ja kun rokotteen ottaa pois jääkaapista, putoaa käyttöaika kuuteen tuntiin. Jos siinä ajassa rokotetta ei saada annettua oikealle henkilölle, menee annos hukkaan.

Minuuttipelissä ei ole aikaa ohilaukauksiin.

– Voin ylpeänä sanoa, että Salossa ei ole mennyt juurikaan hukkaan rokotteita. Mutta jotta niitä ei menisikään, on erittäin tärkeää, että ihmiset tulevat varaamisen jälkeen ottamaan heille varatun rokotteen ja myös tehosteannoksen. Jokainen tyhjäksi jätetty rokotusaika lisää meidän työtämme, kun yritämme paikata puuttuvan ajan ja saada rokotteen käytettyä, Ahonen kertoo.

Lisäkäsiä Saktaan on saatu sen verran, että yksikössä on pärjätty toistaiseksi hyvin. Salon liikuntapalvelut ovat tukeneet aulaohjauksissa ja toisaalta uutta työvoimaa on saatu rekrytoitua varsinaiseen rokotustyöhön riittävästi.

Perniöläinen Tiina Salminen tekee ensimmäistä viikkoaan töitä rokotusten kirjaamisessa, mutta antanee rokotteita salolaisille jo ensi viikolla.

– Tämä on vähän sellainen koneisto, että ei täällä tarvitse kovin kauaa yhtä asiaa tehdä ennen kuin opetetaan jo seuraavaa, hän naurahtaa.

Salminen kouluttautui 1990-luvulla sairaanhoitajaksi, mutta on tehnyt viime vuodet töitä laivayhtiö Silja Linella myyjän töitä. Kun laivoilla on ollut laajoja lomautuksia, alkoi Salminen miettiä töitään uudesta näkökulmasta ja otti yhteyttä Salon rokotuksista vastaavaan Riitta Ahlqvistiin.

– Kysyin, olisiko ylimääräisille sairaanhoitajan käsille tarvetta ja niillehän oli. Mukavaa on ollut, Salminen huikkaa ja ottaa odotustilasta vastaan seuraavan rokotettavan.

Pysyvästi nykyisen kaltainen rokotuskoneisto ei voi kuitenkaan Saktan tiloissa toimia. Sellaiseen ei yksinkertaisesti riitä resurssit.

– Eihän mikään kunta pysty tällaista työvoimamäärää irroittamaan pysyvästi rokotustyöhön. Siksi joku kestävämpi ratkaisu on keksittävä, jos pandemia pitkittyy ja muuntovirukset jylläävät vielä tulevinakin vuosina. Toivotaan kuitenkin, että näin ei ole, Ahonen sanoo.

Vielä toukokuun ajan Saktan työvoima riittää hyvin nykyisen noin 550 päivittäisen rokoteannoksen antamiseen. Kun lomakausi alkaa kesäkuussa, tarvitaan rokotusporukkaan kuitenkin uusia tekijöitä.

– Haku on koko ajan päällä, meillä on lähes kaikilla pitkät kesälomat joten kesäkauden työntekijöitä tarvitaan, Ahonen vinkkaa.

Rokotemäärät kasvaneet nopeasti

Comirnaty (Pfizer­–Biontech)

Tammikuu: 1 072 annosta

Helmikuu: 1 955

Maaliskuu: 4 291

Huhtikuu: 6 718

Moderna

Tammikuu: 0

Helmikuu: 108

Maaliskuu: 923

Huhtikuu: 154

Astra Zeneca