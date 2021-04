Salibandyliitto pyrkii täysiin katsomoihin MM-kotikisoissa

Urheilun supervuosi 2020 kuihtui tapahtumasiirto kerrallaan suppeaksi erikoisuudeksi, kun koronaviruspandemia pyyhkäisi vuosi sitten läpi maailman eikä ole vieläkään hellittänyt otettaan. Yksi siirtolistalle joutuneista tapahtumista oli salibandyn miesten MM-kilpailut, joka lykättiin joulukuulta vuodella eteenpäin.

Kisaisäntä Suomi on sikäli onnekkaassa asemassa, että kisoja ei peruttu, kuten esimerkiksi yleisurheilun EM-kilpailuille kävi. Järjestelyt ovat edenneet koko ajan, vaikka yleisö ja järjestäjät joutuvat odottamaan tapahtumaa ekstravuoden. Sitä ei tiedä kukaan, millainen loppuvuodesta Suomessa tai maailmalla tulee.

– Meidän näkökulmasta tilanne näyttää positiivisemmalle kuin kuukausi sitten. Reagoimme muutoksiin tarvittaessa, MM-kilpailujen tapahtumajohtaja Hanne Pirkola kertoi tiistaina STT:lle.

Viime vuonna Suomessa piti tottua rajoitettuihin yleisömääriin urheilutapahtumissa, mutta tämän vuoden puolella on pelattu tyhjien katsomoiden edessä. Kisaorganisaatio luottaa siihen, että joulukuussa Helsingin areenan ja jäähallin katsomot saa jo täyttää.

– Käynnistimme lipunmyynnin ensimmäisen kerran jo reilusti ennen koronaa. Finaaliviikonloppu myi silloin jo tosi hyvin, ja halli oli yli puolillaan. Sitten tuli selkeä stoppi, ja suljimme lipunmyynnin. Nyt se käynnistettiin uudelleen.

Tieto siirrosta tuli ajoissa

MM-kilpailut eivät kuuluneet ensimmäisenä siirtolistalle joutuneiden tapahtumien joukkoon. Viime vuoden maaliskuussa joulukuu näytti vielä kaukaiselta ajankohdalta, ja koronaviruksen odotettiin talttuvan nopeasti. Toisin kävi.

– Meidän osalta tilanne näytti ihan ok:lle vielä koronaviruksen alussa, mutta kesällä ja syksyä kohti mentäessä epäilykset heräsivät. Saimme lopulta hyvissä ajoin tiedon siirrosta.

Siirto toi lisää valmistautumisaikaa kisaorganisaatiolle, mutta myös kuluja.

– Suurin kuluerä on palkat. Meillä on neljä työntekijää, jotka järjestävät kisoja täysipäiväisesti. Olemme olleet koko ajan mukana. Kun kilpailuja siirrettiin, olemme tehneet salibandyliitossa myös muita töitä, Pirkola avasi.

– Liitolla on ollut sellainen tilanne, että joissain tehtävissä on ollut henkilövajausta ja olemme tehneet näitä töitä. Liiton ei ole tarvinnut rekrytoida uusia työntekijöitä heidän tilalleen. Taloudellinen kolaus ei ole niin suuri kuin se olisi voinut olla.

Loppuvuoden rajoitukset arvailujen varassa

Loppuvuoden mahdollisista yleisörajoituksista, maskipakoista tai turvaväleistä ei ole tietoa. Pahimmassa tapauksessa kisaorganisaatio joutuisi mitätöimään jo ostettuja lippuja ja palauttamaan niistä saatuja rahoja, jos ottelut pitäisikin pelata rajoitettujen yleisömäärien edessä.

– Täsmennämme syksyllä, miten pitää toimia, Pirkola vastasi kysymykseen mahdollisista erityisjärjestelyistä.

Otteluohjelma piti jo rukata uusiksi, ettei Suomelle sattuisi peliä itsenäisyyspäivälle. Isäntämaa aloittaa kisat kolmen ottelun putkella perjantaista sunnuntaihin. Linnan juhlat täyttävät maanantain televisiotarjonnan.

– Suomen kolmesta ensimmäisestä ottelusta kehkeytyy avajaisviikonlopun paketti. Tämä on yksi asia, jonka olemme ideoineet uudelleen tapahtumatuotannossamme.

Suomi ja Ruotsi ovat kisojen suurimmat ennakkosuosikit, mutta poikkeukselliset ajat ovat voineet muokata monien maiden voimasuhteita.

– Toivotaan, että tilanne paranee muuallakin kesän ja syksyn aikana, ja joukkueet pääsevät valmistautumaan MM-kilpailuihin. Uskotaan, että ainakin intoa riittää niin katsojilla kuin pelaajillakin, kun vihdoin päästään isoon urheilutapahtumaan.

Petteri Ikonen

STT

Kuvat: