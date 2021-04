Salo HT:n liigataival jäi lopulta lyhyeksi – syitä siihen oli useita

Tämä on Salo HT:n naisten jääkiekkojoukkueen pääsarjahistoriaa koskevan juttusarjan toinen osa. Avausosa löytyy tästä.

Salo Hockey Teamin naisten joukkue menetti kevään 2008 liiganousun jälkeen useita hyviä pelaajia, mutta omista kasvateista koostunut ydinrunko pysyi koossa.

HT nousi naisten jääkiekon SM-sarjaan, jonka nimi on nykyään Naisten liiga.

Ensimmäisellä SM-sarjakaudella Turusta saatiin valmentajiksi Mika Järvinen ja Jussi Lehtonen sekä muutama vahvistus lähtijöiden tilalle.

– Porukka oli kaikin puolin hyvä. Kaikki sitoutuivat taustoja myöten, ja yhteishenki oli hyvä, Lehtonen kertoo.

Lehtonen luotsasi Salo HT:tä valtaosan SM-sarjakausista.

Tähdet eivät olleet kovin suotuisat salolaisjoukkueen pääsarjataipaleelle monestakaan syystä.

HT:n toisella liigakaudella ryhmässä kokeili siipiään esimerkiksi japanilainen Yuka Hirano, jonka Suomeen tulosta uutisoi syyskuussa 2009 myös Iltalehti.

Hirano kuitenkin loukkasi kätensä eikä lopulta saanut viranomaisilta oleskelulupaa koko kaudeksi. Joukkueenjohtaja Tapio Saarimäki ja Lehtonen harmittelevat yhä tapausta.

– Se oli käänteentekevä päätös. Jos Hirano olisi voinut pelata Salossa koko kauden ja kertonut Japanissa kokemuksistaan, ehkä pelaajia olisi saatu sieltä myöhemmin lisää, Lehtonen pohtii.

Salolaisen seuran oli vaikea kilpailla pelaajamarkkinoilla isompia kaupunkeja ja muita liigaseuroja sekä niiden organisaatioita vastaan.

Koska naisten jääkiekossa raha ei tunnetusti liiku, pelaajia pitää houkutella muilla keinoin. Yleensä tärkeää on kokonaispaketti: mahdollisuus menestyä tai saada peliaikaa ja erityisesti se, miten hyvin muun elämän voi rakentaa jääkiekon ympärille.

Se tarkoittaa esimerkiksi hyviä harjoittelumahdollisuuksia ja opiskelu- tai työpaikkaa.

Vaikka Salon sijainti Helsingin ja Turun välimaastossa on hyvä, opiskelumahdollisuudet varsinkin korkeakoulussa ovat rajalliset ja talousalue verrattain pieni.

Saarimäki sanoo, että myös ikäluokat ovat aiempaa pienempiä ja lajien välinen kilpailu harrastajista kovaa.

Salo HT:n tyttökiekkotoiminnassa alusta asti mukana ollut Asko Aavasalo on samoilla linjoilla.

– Kilpailevia lajeja on paljon, ja moni muu laji on ehkä helpompi aloittaa. Luistelu on kuitenkin aika vaikeaa, Aavasalo toteaa.

Jussi Lehtonen lisää, että matkan varrella osa HT:n pelaajista alkoi perheellistyä.

– Kaupunkiin ei ollut riittävästi imua, jotta olisimme saaneet muutaman huippupelaajan vahvistukseksi. Lisäksi Nokiakin kyykkäsi, Lehtonen pohtii.

Talouden kannalta auttoi, että HT:n naiset olivat tottuneet tekemään ahkerasti talkootöitä.

HT:n toimintaan vaikutti sekin, että vuonna 2009 Saloon perustettiin uusi seura Kiekkohait. Taustaorganisaation muutoksilla oli vaikutuksensa myös Salo HT:n tyttökiekkotoimintaan.

HT:ssä oli pitkään tehty hyvää juniorityötä luistelukoulusta lähtien. Seuralla ehti toimia esimerkiksi D-tyttöjoukkue, mutta liigavuosina oman juniorityön hiipuminen ja siten pelaajatuotannon tyrehtyminen alkoivat väistämättä näkyä.

– Ketju pienestä suurempaan pitäisi aina olla jollain lailla olemassa. Se vaatii innostuneita ja innostavia vetäjiä, Salo HT:n valmennuspäällikkö Pekka Piiroinen sanoo.

Salo HT pelasi SM-tasolla kaikkiaan viisi kautta. Parhaimmaksi sijoitukseksi jäi kaudella 2009–2010 tullut viides sija. Maalivahti Anna-Kaisa Lemberg (o.s. Piiroinen) piti usein joukkuetta pystyssä.

Kotiotteluiden yleisömäärä romahti divarivuosista, samoin palstatila SSS:n sivuilla väheni.

Keväällä 2013 HT:n rinki oli supistunut pieneksi ja eväät syöty. Joukkue putosi pääsarjasta.

Mitä liigavuosista jäi käteen?

Erinomainen vastaaja on alkuperäisiin HT:n tyttöjunioreihin kuuluva Tiia Blomqvist (o.s. Virta), joka kiekkoilee joukkueessa edelleen. Salo HT pelaa nyt naisten Suomi-sarjassa.

11-vuotiaana HT:ssä aloittanut Blomqvist muistaa yhä juniorivuosien keskustelun valmentajan kanssa. Häneltä kysyttiin, missä näkee itsensä viiden vuoden päästä ja haluaisiko hän lähteä muualle pelaamaan pääsarjaa.

– Muistan vastanneeni, että niin kauan kuin pelaan, pelaan Salossa. Olihan se hienoa nousta omien kasvattien voimin pääsarjaan ja pelata siellä Jenni Hiirikosken kaltaisia huippupelaajia vastaan.

HT:n pitkäaikainen kapteeni Maija Laine sanoo, että kokemus SM-sarjassa pelaamisesta on arvokas.

– Muistan hyvin elävästi sen jännittämisen mutta myös stressin, kun harrastus muuttui tavoitteelliseksi. Ei meidän hirmuisesti tarvitse hävetä, kun ajattelee, että joukkueen runko oli melkein sama noin 15 vuotta, Laine kiteyttää.

Teksti: Annina Vainio.

Kirjoittaja on tamperelainen toimittaja ja tietokirjailija, joka pelasi Salo HT:ssä vuosina 2004–2008.