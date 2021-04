Ensimmäiset koeajot on tehty. Pieni muurlalainen muovitehdas Ruusulehdossa alkaa pian valmistaa pikatestien kasetteja, jotka salolainen Salofa on tähän asti tuonut lentorahtina Hangzhoun miljoonakaupungista Kiinasta.

– Kasettien hiilijalanjälki pienenee, kun niitä ei enää tarvitse lennättää ympäri maailmaa. Haluamme, että raaka-aineemme on niin ympäristöystävällistä kuin mahdollista, Salofa Oy:n hallituksen puheenjohtaja Thommy Hellberg korostaa.

Kertakäyttöisten muovikasettien kuljetusmatka lyhenee 8 000 kilometristä kahdeksaan kilometriin.

Salon Kompak Oy alkaa tehdä kasetteja tarpeen mukaan joko perinteisistä muovilaaduista tai Fortumin kierrätysmuovista, jonka seassa on kolmannes selluloosaa.

– Koneemme saa kohta tehdä töitä yökaudet, Kompakin yrittäjä Veli Hyttinen uskoo.

Terveysteknologiaan erikoistunut Salofa Oy on alusta asti kapinoinut Aasiaa vastaan tuomalla valmistusta pikkuhiljaa Kiinasta Saloon. Viime vuonna yrityksen liikevaihto yli kaksinkertaistui 1,5 miljoonasta eurosta.

– Kilpailijamme ovat kiinalaisia halpatuottajia. On tosi kova juttu, että liikevaihtomme kasvaa, emmekä tee sitä tuloksen kustannuksella. Olemme olleet plussalla koko ajan, tehtaanjohtaja Jarmo Nykänen huomauttaa.

Koronapandemia on siivittänyt Salofan menestystä. Örninkadun tehtaalla on valmistettu kolmessa vuorossa jo miljoonia koronapikatestejä.

”Huumepikatestejä valmistava yritys on investoinut liki satatuhatta euroa muuntaakseen tuotantolinjoja covid-19 -testeriä varten”, Salon Seudun Sanomat uutisoi vuosi sitten 21. huhtikuuta. Sittemmin konehankintoihin ja muutoksiin meni vielä jokunen satatuhatta lisää.

– Jos tilaisuus tulee, siihen on tartuttava tai sitten on jäätävä itkemään. Pystyimme vääntämään tuotannon parissa kuukaudessa ihan erilaiseksi kuin se oli alunperin, Hellberg sanoo.

Salofalla on kaksitoista työntekijää, mutta koronapikatestejä on valmistanut Örninkadun tehtaalla ajoittain jopa viisikymmentä työntekijää.

Sekä Hellberg että Nykänen toppuuttelevat kuitenkin innostumasta liikaa. Pandemia hiipuu aikanaan, ja yritys valmistautuu jo koronan jälkeiseen aikaan yhteistyössä Turun yliopiston ja VTT:n kanssa.

– Kehitämme terveydenhuollon ja ympäristön ammattilaisille uusia tuotteita. Koronan takia meille on avautunut maailmalle posketon jakeluverkosto, jota kiinnostavat muutkin testit kuin vain korona, Hellberg huomauttaa.

Tiistaina Salofa tiedotti ostaneensa karkkilalaisen kehityslaboratorion, jonka kanssa se on tehnyt yhteistyötä jo vuosia. Salofan oma laboratorio on tarkoitettu vain tuotannon laadunvarmistukseen, mutta Anidiagnostic Oy kehittää Hellbergin sanoin ”uutta ja ihmeellistä”.

– Anidiagnostic on Pohjois-Euroopan johtava pikatestien kehitysyhtiö. Se on meille hyvin tärkeä ostos, joka täydentää ja vahvistaa osaamistamme entisestään.

Valtaosa maailman lääkkeistä valmistetaan Kiinassa ja Intiassa, ja koronapandemia on Hellbergin mukaan osoittanut Euroopan haavoittuvuuden.

– Suomalaisuus on iso etu. Tuotanto Kiinassa ei tee autuaaksi, ja on paskapuhetta, etteikö samoja tuotteita voisi tehdä myös täällä. Pitää vain käyttää aivoja ja automatisoida.

Kun rahtikulut ja tullimaksut jäävät pois, muovikasetitkin kannattaa Hellbergin mukaan valmistaa Salossa.

– Koko ketjun pitää olla täällä meidän hyppysissämme. Kysymys on myös laadusta ja siitä, että raaka-aine on ympäristöystävällistä.

Samalla häviää riski, että kiinalaiset kopioivat uudet tuotteet jo tuotekehitysvaiheessa.

Muovikasettien valmistuksen aloittava Salon Kompak on yksi viimeisistä ruiskupuristusyrityksistä, joka on vielä jäljellä Salon seudun muoviteollisuudesta. Yrittäjä Veli Hyttinen on kokenut nekin ajat, kun asiakkaita kaikkosi Kiinaan.

– Onhan tämä aika historiallista, että nyt menee toisinpäin. Olen kuullut, että moni firma tuo tuotantoaan Kiinasta takaisin.

Kompakilla oli aikoinaan kymmenkunta työntekijää, mutta viime vuodet Hyttinen on jatkanut töitä kahdestaan Eija Kupiaisen kanssa.

– Koneet on automatisoitu, ja olemme pärjänneet ihan hyvin, Hyttinen sanoo.

Muoviteollisuuden keskittyessä Kompakistakin tehtiin ostotarjouksia, mutta silloin yritys ei vielä ollut kaupan. Nyt Hyttinen ja Kupiainen ovat yli 60-vuotiaita, ja olisi aika siirtyä hiljalleen eläkkeelle.

– Muoviosia tarvitaan, ja täällä olisi kaikki valmiina uudelle yrittäjälle. Osaajia Salosta varmasti löytyisi, jos vain olisi halukkaita yrittäjiä, Hyttinen toteaa.

Saksassa koronatestin voi ostaa ruokakaupasta

Salofa vie Meriniityssä valmistamiaan Salocor -koronapikatestejä muun muassa Saksaan. Siellä pikatestit on vapautettu kaikkien saataville, ja niitä voi ostaa vaikka ruokakaupasta.

Kolmisen viikkoa sitten Saksa ilmoitti, että valtio tarjoaa jokaiselle kansalaiselle ilmaisen pikatestin kerran viikossa. Laajan testauksen avulla viranomaiset pyrkivät löytämään oireettomat taudinkantajat.

Salofan saksalaisen jakelijan yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Mercedes-Benz ja Saksan Punainen Risti.

Suomessa koronapikatestejä saavat tehdä vain terveydenhuollon ammattilaiset.