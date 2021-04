Salohalliin riittäisi tiistai-iltana halukkaita – ”Rahasta ei jää kiinni”

Vilpas on tiistaina tilanteessa, josta se on unelmoinut jo vuosikausia: Suomen mestaruus on katkolla Salohallissa.

Unelmatilanne on unelmatilanne kuitenkin vain urheilullisesti. Normaalisti Vilpas olisi myynyt illan otteluun yli 2 000 pääsylippua, mutta koronarajoitusten aikana myytyjen lippujen määrä on tasan nolla.

– Totta kai se harmittaa, mutta emme voi tilanteelle mitään, eikä sitä voi jäädä murehtimaan, Vilppaan toiminnanjohtaja Marko Vihiniemi hymähtää.

– Tavallaan tästä tilanteesta päästiin yli viimeistään vuodenvaihteen jälkeen, kun kävi selväksi, että loppukausi pelataan ilman katsojia.

Vihiniemen puhelin on tilanteesta huolimatta soinut viime päivät tiuhaan, kun ihmiset ovat yrittäneet päästä halliin keinolla millä tahansa.

– Eräs henkilö soitti Helsingistä ja kysyi pääsylippua. Hän sanoi, että ”rahasta ei jää kiinni”, Vihiniemi paljastaa.

Vaikka rahasta ei jäisikään kiinni, rajoituksista jää, joten helsinkiläinen jäi ilman lippua.

Pudotuspelien aikana on puhuttanut paljon ottelutapahtumissa olevan väen määrä. Esimerkiksi sunnuntaina Kauhajoella pelatussa viidennessä finaalissa hallissa oli lähes sata ihmistä.

Osansa palautteesta on myös saanut Vilpas. Vihiniemi painottaa, että Vilpas noudattaa kotiotteluissaan opetus- ja kulttuuriministeriön, Koripalloliiton ja Salon kaupungin antamia ohjeistuksia. Niiden pohjalta tänään Salohallissa on hänen arvionsa mukaan noin 90 ihmistä.

Määrään kuuluu pelaajien, valmentajien ja joukkueiden taustahenkilöiden lisäksi muun muassa toimitsijat, järjestyksenvalvoja, Salohallin henkilökunta, kuuden hengen Vilpas Ultras sekä suurimpana yksittäisenä ryhmänä media.

– Mediaa on paikalla tiistaina noin 20 henkilöä, mikä on selvästi enemmän kuin normaalisti, Vihiniemi kertoo.

Salohallissa on tiistaina myös normaalia enemmän Koripalloliiton väkeä, jotka tulevat paikalle mahdollisen palkintojenjaon vuoksi.

– Onneksi Salohallissa riittää tilaa. Kaikki pystyvät varmasti noudattamaan turvavälejä, hän muistuttaa.

Kuluva kausi on ollut Vilppaan organisaatiolle lähihistorian raskain. Seura on joutunut paikkaamaan koronarajoituksen kolhimaa talouttaan kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla.

– Takki on joka tapauksessa hyvin tyhjä kauden jälkeen. Tärkein asia on se, miten pääsemme tästä eteenpäin, Vihiniemi myöntää.

Mutta jos kautta ajattelee kokonaisuutena, niin onhan se ollut Vilppaalle menestys, tulee mestaruutta tai ei?

– Mitä tuohon nyt sanoisi? Onhan sekin jo iso plussa, että olemme päässeet tähän tilanteeseen, kun ottaa huomioon kaikki taloudelliset ja urheilulliset vaikeudet. Olen todella tyytyväinen siitä, miten olemme pystyneet hoitamaan asiat näinä aikoina.

– Mutta olisihan se kakkossija raskas, enkä halua edes miettiä sitä. Aika näyttää, Vihiniemi pyöritteli ja lähti Salohalliin vetämään juniorien harjoituksia.

SSS seuraa kuudetta finaalia hetki hetkeltä nettisivuillaan.

Korisliigan 6. finaali Vilpas–Karhubasket tiistaina kello 18.30

Lähtökohdat: Tämä on Vilppaan paras mahdollisuutensa katkaista sarja. Karhu saa voitolla ison etulyöntiaseman seitsemänteen finaaliin. Voittaja on se, joka pystyy painetilassa pysymään paremmin kiinni pelisuunnitelmassa ja tekemään vähemmän henkilökohtaisia virheitä. Sunnuntaihin verrattuna Vilppaan on parannettava levypalloissa, jotta se pystyisi määrittelemään paremmin ottelun tempon.

Seuraa häntä: Teemu Rannikko

Katkolla on sekä mestaruus että Rannikon pitkä ura. Sunnuntaina Rannikko oli yksi Vilppaan harvoista onnistujista. Pelaako Vilpas tiistaina Rannikolle?

Poissaolot: Karhun Okko Järven pelaaminen on epätodennäköistä. Karhun sentterinä jatkanee Osasumwen Osaghae.

Tulosennuste: 81–84.