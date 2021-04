Salolaisen Linda Jokiniemen debyyttisingle on tunteikas rumba

Salolainen Linda Jokiniemi (s. 1995) on toteuttanut unelmansa ja hänen debyyttisinglensä on julkaistu. Kappale Kätkettynä katseessa on kuultavissa YouTubessa ja Spotifyssä. Kappale on päässyt jo myös radiosoittoon, Radio Hulabaloohon ja Radio Suomi – Södertäljeen.

– Olen kauan haaveillut, että saisin laulaa ja tehdä oman pitkäsoiton. Mutta tämä single on alku. Ja alussa olen vielä muutenkin musiikinteossa, Jokiniemi sanoo.

Linda Jokiniemi opiskelee ravintola- ja cateringalaa ja työskentelee henkilökohtaisena avustajana. Lisäksi hän toimii brändilähettiläänä muutamille ulkomaisille nettikaupoille ja on helsinkiläisen mallitoimiston listoilla mainosmallina. Hänen haaveenaan on, että jonain päivänä hän saisi tehdä työkseen musiikkia.

– Sen eteen on kuitenkin tehtävä paljon töitä. Olen itseoppinut ja aloitin laulamisen kolme vuotta sitten. Viime vuonna aloin laulaa tosissani, kun pääsin KWC Karaoken suomenmestaruuskilpailussa finaaliin. Sitä ennen olin päässyt karaokekilpailuissa vain semifinaaleihin.

Jokiniemen digisinkku Kätkettynä katseessa on Aila Mattilan säveltämä, Päivi Pihlavuoren sanoittama ja Hannu Takalan sovittama.

Kouvolalainen sanoittaja Päivi Pihlavuori löysi Linda Jokiniemen vuosi sitten Facebookista, Karanteenikaraoke-ryhmästä. Korona-aikana syntyneessä ryhmässä laulun harrastajat julkaisevat kotikaraokevideoitaan muiden kuultavaksi. Mukana on jo yli 23 000 jäsentä.

– Liityin ryhmään viime keväänä, enkä heti uskaltanut laittaa sinne omia laulujani. Mutta alun jälkeen uskalsin, ja sitten aloin saada ryhmän jäseniltä kehuja ja kannustusta, Jokiniemi kertoo.

Jokiniemi sai Pihlavuorelta paljon positiivisia kommentteja ja viime syksynä henkilökohtaisen yhteydenoton. Pihlavuorella oli valmiina sanoitus, jolle hän etsi tulkitsijaa.

– Tarjosin vahvaa tulkintaa vaativan tekstini tummaääniselle upealle Lindalle. Ilokseni hän piti tekstistä ja halusi levyttää sen, Pihlavuori kertoo.

– Ajattelin, että se on tarjous, johon pitää tarttua. Pidin kappaleesta, koska siinä on puhuttelevat sanat, Jokiniemi sanoo.

℗ 2021 Päivi Pihlavuori Musicin julkaisema tallenne äänitettiin Aurassa. Tuotannosta vastasi Auran Äänipaja.

Jokiniemen ensisingle on tunnelmallinen lattari-iskelmä. Jokiniemi kokee, että eniten annettavaa hänellä olisi kuitenkin hieman popimman musiikin tulkitsijana. Omimmaksi hän tuntee Paula Koivuniemen tyyliset kappaleet. Myös Anna Abreun lyriikat ja ääni kuuluvat hänen suosikkeihinsa.

– Jatkossa olisin valmis kokeilemaan myös englanninkielisiä lauluja, Jokiniemi miettii.

Tulevaisuudessa hän toivoo saavansa tehdä myös lisää live-esiintymisiä. Toistaiseksi hänellä on takanaan kaksi keikkaa.

– Vielä minulla ei ole bändiä, mutta olen esiintynyt valmiilla taustoilla, yhdessä Rami Rafaelin kanssa. Ehdin tehdä esiintymiset juuri ennen koronarajoitusten tiukentumista.

Linda Jokiniemen lauluvideoita löytyy YouTubesta sekä Facebookista sivulta Linda.J Elzei Offical.