Salolaisia haetaan Nokiasta kertovan tv-sarjan avustajiksi

Nokian ensiaskelista kertova Made in Finland -tv-sarja toivoo salolaista vahvistusta elokuva-avustajiksi.

Länsi-Suomen elokuvakomissio järjestää vapunaattona 30. huhtikuuta klo 10–17 Salon avustajarekisteripäivän Facebook-tapahtumana. Avustajarekisteripäivänä osallistujia kehotetaan liittymään avustajarekisteriin, jos valkokankaalle pääsy kiinnostaa.

Avustajarekisterikuvausten peruunnuttua kokoontumisrajoitusten vuoksi tuotantokoordinaattori Laura Malinen päätti viedä kuvaukset ihmisten luo.

– Live-tapahtumana avustajarekisterikuvaukset ovat olleet aina mukava tapa nähdä ihmiset rekisterin profiilin takana. Aikaisemmissa tapahtumissa olemme kuvanneet itse halukkaat avustajat ja profiili on täytetty paikan päällä, Malinen kertoo Länsi-Suomen elokuvakomission tiedotteessa.

Tällä kertaa Salon rekisterikuvaukset järjestetään etänä. Salon avustajarekisteripäivään voi osallistua Länsi-Suomen elokuvakomission Facebook-sivujen kautta.

Made in Finland – tarina Nokiasta -sarja nostaa salolaisen sankarikertomuksen parrasvaloihin, ja avustajiksi halutaan saada aitoja salolaisia. Sarjan kuvauksia tehdään Salossa touko- ja kesäkuussa sekä joitain päiviä syksyllä.

– Made in Finland tarvitsee paljon paikallisia avustajia ja pienroolien esittäjiä kaikille Salon kuvausviikoilleen. On ollut ihanaa nähdä, että miten paljon innostuneita yhteydenottoja olemme jo saaneet, vaikka kuvaukset eivät ole edes kunnolla alkaneet, kommentoi sarjan avustaja- ja pienroolien castingistä vastaava Henri Huttunen.

– Nokian tarina vaikuttaa kiinnostavan paikallisia yhtä paljon kuin meitä itseämme, ja toivottavasti jokainen, joka kokee sen kertomisen tärkeäksi, ilmoittautuu ennakkoluulottomasti mukaan!

Salon avustajarekisteripäivänä Länsi-Suomen elokuvakomissio julkaisee Facebook-tapahtumassaan Made in Finland -sarjan pienrooli- ja avustajahakuja ja vinkkejä avustajarekisteriin liittymiseen.

Elokuva-avustajat toimivat taustanäyttelijöinä niin elokuvissa kuin sarjoissakin, ja heillä on tärkeä rooli elokuvan maailman luomisessa. Avustajana saattaa siis päästä valkokankaalle elävöittämään vaikka minkälaisia tilanteita, esimerkiksi laivaristeilyn matkustajana tai hienojen illalliskutsujen vieraana. Ennen kaikkea avustajilla on erityinen mahdollisuus päästä näkemään ja kokemaan elokuvan tekeminen lähietäisyydeltä.

Länsi-Suomen elokuvakomissio & Elokuvakaupunki Turku ry – Scene ylläpitävät yhdessä alueen elokuva-avustajarekisteriä, joka helpottaa elokuva-avustajaksi pääsemistä. C More -alkuperäissarja Made in Finland – tarina Nokiasta julkaistaan C More -suoratoistopalvelussa keväällä 2022.