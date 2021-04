Salon Citymarketin kauppias vaihtuu – kauppiassukuun kuuluva Eemeli Aaltonen on ketjun nuorin kauppias

Salon Citymarketin kauppias vaihtuu.

Heinäkuun ensimmäisenä päivänä kauppa siirtyy Eemeli Aaltosen vastuulle, kun nykyinen kauppias Tom Eriksson jää eläkkeelle.

28-vuotias Aaltonen työskentelee tällä hetkellä Citymarket-kauppiaana Hämeenlinnassa, ja hän on ketjun nuorin kauppias.

Aaltosen urakehitys K-ryhmässä on ollut vauhdikasta: hän ryhtyi vetämään ensimmäistä kauppaansa Turussa jokirannassa Förin vieressä vuonna 2018. Kauppa oli menestys, ja Kesko pyysi Aaltosta vuonna 2019 kauppiaaksi Hämeenlinnaan.

Nyt matka jatkuu Saloon, jossa Citymarket on reilusti suurempi kuin Hämeenlinnassa.

Nuoresta iästään huolimatta Eemeli Aaltonen on ehtinyt kokea paljon alallaan.

Aaltosen isä on Turussa toimivan Kupittaan Citymarketin kauppias Hannu Aaltonen. Kupittaan Citymarket on Citymarket-ketjun suurin kauppa ja auki ympäri vuorokauden. Kauppa tunnetaan valtavasta valikoimastaan ja kaupan sisällä olevista palveluista kuten sushipisteestä, jossa tuoretta tavaraa rullataan koko ajan asiakkaan valikoitavaksi.

– Aloitin työt kaupassa lapsena pullopoikana. Sitten siirryin myymälän puolelle, tein salaatteja ja patonkeja ja olin kala- ja lihamiehenä. Sen jälkeen tein töitä osastoilla osastovastaavien kanssa.

Kupittaan lisäksi Aaltonen on ollut töissä lihaleikkaamossa. Hän on myös opiskellut alaa ja työskennellyt Yhdysvalloissa kaupoissa. Ruokakaupan trendit innostavat Aaltosta.

– Seuraan aktiivisesti kauppiaita, jotka kehittävät toimintaansa.

Aaltonen korostaa olevansa ”sukurasitteesta” huolimatta itsenäinen yrittäjä ja kauppias. Varsinais-Suomeen palatessaan hän aikoo laittaa tavoitteellisen kehitysvaihteen päälle Salossa. Hän haluaa ottaa henkilökunnan mukaan uudistustyöhön ja pitää henkilökunnan roolia tärkeänä.

– Alan kilpailla Hannu Aaltosen kanssa, nuori kauppias sanoo ja nauraa päälle.

Aaltosella on näyttöjä kehitystyöstä. Kun hän aloitti Hämeenlinnassa, kaupan ruokapuolen liikevaihto oli 11 miljoonaa euroa vuodessa. Nyt se on noussut 15 miljoonaan euroon.

– Se on kaupan alalla iso kasvu, vaikka osa onkin koronahamstrauksen tuomaa.

Hämeenlinnassa Aaltonen investoi paljon esimerkiksi virvoitus- ja panimotuotteiden osastoon, ja kauppaan avattiin sushipiste. Hän arvioi, että myös Salossa tullaan näkemään remontteja ja uudistumista. Yksi painopistealue on take away -ruoka.

– Pitää olla tarjolla kaupassa tehtyä hyvää ja helppoa ruokaa.

Salossa Aaltosella on yksi kiistaton valttikortti Hämeenlinnaan verrattuna.

– Kun aloitin Hämeenlinnassa, en tuntenut ketään, mutta Varsinais-Suomessa tunnen kaikki tavarantoimittajat. Salossakin on paljon elintarvikealan toimijoita ja tuottajia.

Citymarketin toimintamallissa kauppiaan vastuulla on ruokapuoli, ja emoyhtiö Kesko huolehtii käyttötavarapuolesta. Salossa ruokapuolen liikevaihto on tällä hetkellä 24 miljoonaa euroa vuodessa.

Kahdesta kasvun moottorista Aaltonen on jo varma.

– Ainakin valikoima kasvaa, ja palveluaikoja mietitään henkilökunnan kanssa. Minulla on kova intressi pohtia, mitä tarkoittaa hyvä ruokakauppa Salossa.

Kuka?

Eemeli Aaltonen