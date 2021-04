Salon Jokipaatti rakentaa ensimmäisen rantaterassin torin laidalle

Salon Jokipaatti Oy rakentaa kesäksi rantaterassin torin laidalle.

Kaupunki on myöntänyt yritykselle luvan terassin rakentamiseksi torin esiintymislavan ja palon muistomerkin välille. Terassin koko on noin 110 neliömetriä.

Jokipaatti haki lupaa terassin rakentamiseksi jo vuosi sitten. Silloin lupaa ei hellinnyt, mutta kaupunki päätti selvittää, millä periaatteilla yleisiä alueita olisi mahdollista vuokrata.

Selvitystyö poiki kokeilun: Salonjoen torin puoleiselle rannalle saa perustaa tulevaksi kesäksi neljä terassia, ja kokeilun perusteella kaupunki päättää jatkosta.

Salon Jokipaatti on ensimmäinen yritys, joka lähtee mukaan kokeiluun. Salon kaupungingeodeetti Ari Vainion mukaan terasseja on luvassa lisää.

– Kaupunginhallitus on linjannut, että terasseille on neljä paikkaa. Pari vuokrauspyyntöä on jo tullut, ja tämä oli ensimmäinen päätös. Toista anomusta sorvataan vielä vähän. Kolmannesta paikasta on tullut jo kyselyitä.

– Hienoa, että löytyy halukkaita kokeilemaan ja saadaan kokemuksia ensimmäisestä kesästä, Vainio kiittää.