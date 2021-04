Salon lauantain koronaluku: 13

Salossa rekisteröitiin lauantaina 13 uutta koronavirustartunaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan uusi tartunta oli kirjattu myös Koskella ja Marttilassa.

Suomen lauantain koronatartuntaluku oli 446. Nyt koronavirustartuntoja on rekisteröity pandemian alusta alkaen 81 707.

Koronan ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Salossa 191,8 ja Turussa se on 303,7. Varsinais-Suomessa ilmaantuvuusluku on 159,6 ja koko maassa 118,3. Tätä edeltäneiden kahden viikon ilmaantuvuusluku oli 169.

Koskella 28 rekisteröityä tartuntatapausta riittää nostamaan kunnan ilmaantuvuusluvun omille satalukemilleen: lauantain ilmaantuvuusluku oli 654,2.

Ilmaantuvuusluku kertoo tapausten määrän kahden viikon ajanjaksolla 100 000 asukasta kohden.

Ensimmäisen rokotuksen on Varsinais-Suomessa saanut 20,9 prosenttia koko väestöstä. Salossa vastaava osuus on 22,6 prosenttia, Somerolla 29,5 prosenttia ja Turussa 21 prosenttia.

Koronatilanne 10.4.2021

Salo +13 (yhteensä 564)

Somero 0 (yhteensä 35)

Paimio 0 (yhteensä 178)

Sauvo 0 (yhteensä 30)

Kemiönsaari 0 (yhteensä 68)

Koski +1 (yhteensä 28)

Marttila +1 (yhteensä 13)

Turku +24 (yhteensä 5 228)

Varsinais-Suomi +50 (yhteensä 8 533)

Suomi +446 (yhteensä 81 707)

Lähde: THL

Suurinta ilmaantuvuus on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueilla. Husin alueella ilmaantuvuusluku on hieman alle 227 ja Itä-Savossa 205.

Husin alueella koronaviruksen ilmaantuvuus on laskussa, kun verrataan viimeistä kahta viikkoa edeltävään kahden viikon jaksoon. Sen sijaan Itä-Savossa koronan ilmaantuvuus on yli seitsenkertaistunut vastaavassa kahden viikon jaksojen vertailussa.

Vähäisintä koronan ilmaantuvuus on tällä hetkellä Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä, joissa kummassakin ilmaantuvuusluku liikkuu 13:n tienoilla.