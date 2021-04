Salon tartuntarypäs johti lisätoimiin – testausmäärä nousi ennätyslukemiin

Saloon on kirjattu viimeisen kahden viikon aikana yhteensä 111 uutta koronavirustartuntaa. Se on lähes viidennes kaikista Salon tartunnoista (654 tartuntaa) koko koronapandemian aikana.

Suomen kaupunkien viimeisen kahden viikon ajan vertailussa sillä sijoittuu seitsemänneksi, eikä Salon edellä tilastossa ole pääkaupunkiseudun lisäksi kuin yli 100 000 asukkaan maakuntakeskuksia: Helsinki (870 tartuntaa), Vantaa (471), Espoo (412)​, Turku (296), Tampere (252) ja Lahti (203).

Salon kaupungin ylilääkäri Kaisa Ellä näkee, että ennen pääsiäistä alkanut tartuntojen ketju ei ole vielä välttämättä ohi, vaikka meneillään oleva viikko on ollut jo edellistä parempi.

– Ne ratkaisut mitä nyt tehdään, näkyvät tilastoissa 1–2 viikon viiveellä. Vaikka suunta onkin ollut nyt parempi, ei vielä sovi nuolaista.

Ellä korostaa malttia varsinkin nyt, kun lounasravintoloiden, terassien ja kahviloiden ovet ovat jälleen auki asiakkaille.

– Ei tässä nyt ihan kaikkea kieltääkään voi. Silti korostaisin, että kun terasseille ja kahviloihin mennään, pidetään turvaväleistä huolta ja ollaan oman seurueen kesken. Kovaan ääneen ilakointi ja naureskelu on otollinen tapa levittää virusta. Maltti on valttia.

Yksi osatekijä viime ja tämän viikon Salon tartuntalukemissa on testausmäärien nosto. Kun tavallisena alkuvuoden viikkona Salossa on tehty noin 400–500 koronatestiä viikoittain, nostettiin määrä viime viikolla Salon itäisen avoterveydenhuollon osastonhoitaja Riitta Ahlqvistin laskujen mukaan 800:aan.

Se on uusi viikkokohtainen ennätys ja johtui siitä, että ensimmäistä kertaa testejä alettiin ottaa myös tartunnan saaneiden lähipiiristä niiltä, joilla ei ole ollut minkäänlaisia oireita.

– Testausta tehostettiin, jotta saisimme kasvavat tartuntamäärät kuriin. Se selittää varmasti osin sen, miksi vielä viime viikon lopulla ja tällä viikolla on tullut useita uusia tartuntoja lisää, Ellä sanoo.

Syynä Salon viime viikkojen tasaisen korkeisiin tartuntalukemiin Ellä näkee sen, että tartunnat ovat levinneet laajasti. Kun kyse ei ole yksittäisestä yrityksestä, koulusta tai muusta selkeästi rajattavasta yksiköstä, on lisätartuntojen estäminen hankalaa.

– Yksittäiset tartunnat ovat levinneet perhe- ja lähipiirissä, jolloin viruksen leviäminen rajaaminen on ollut hankalaa. Tartuntaketjuja seuratessa oli aivan ilmeistä, että ihmiset olivat unohtaneet olevamme koronaviruksen leviämisvaiheessa.

Jäljityspuheluissa on käynyt ilmi, että salolaiset ovat liikkuneet viime viikkoina turhan paljon. Vaikka koronavirus on levinnyt kunnan alueella laajalti, ei kontakteissa ole nähty riittävää vähennystä.

Yksi harhaluulo joka elää sitkeästi liittyy Ellän mukaan siihen, mistä koronan voi saada. Terveydenhuollolta kysellään silloin tällöin Salon vaaranpaikoista koronan suhteen.

– Se on yksi iso ongelma, että ihmiset luulevat saavansa koronan jostain tietystä paikasta. Niinhän virus ei leviä, vaan se leviää ihmisestä toiseen. Kun kontaktit minimoidaan, ei myöskään virus pääse leviämään, Ellä muistuttaa.

Salon rokotustahti on valtakunnan kärkeä

Aniharva kieltäytynyt piikistä.

Jo liki 30 prosenttia salolaisista on saanut ensimmäisen koronarokoteannoksen. Tarkka lukema torstailta on 29,8 prosenttia.

– Se on aika hyvin, kun ottaa huomioon, että rokotusten alussa olimme hieman valtakunnallista keskiarvoa koko ajan perässä, sanoo koronarokotuksista Salossa vastaava itäisen avoterveydenhuollon osastonhoitaja Riitta Ahlqvist.

Koko Suomessa ensimmäisen rokoteannoksen oli torstaina saanut 25,7 prosenttia väestöstä. Ahlqvistin mukaan valtakunnallinen keskiarvo pysyy reilusti Salon lukemien takana myös tulevina viikkoina. Sen takaavat entisiin Saktan tiloihin pystytettävä uusi lisärokotuspiste ja rokotteiden viikoittainen Saloon saatava annosmäärä, joka kohoaa 2 500:een.

– Ainakin seuraavat kolme viikkoa näyttävät siltä, että pääsemme rokottamaan 2 500 annoksen viikkotahdilla. Uuden lisärokotuspisteen ansiosta voimme nostaa kapasiteettiamme noin 2 800 rokotukseen viikossa, joten edelleen kaikki annokset mitä saamme, pystytään antamaan, Ahlqvist kertoo.

Siten Salon rokotettujen määrä kohonnee yli 40 prosenttiin toukokuun puoleenväliin mennessä.

Astra Zenecan rokotteeseen liittyvät veritulppatapaukset ja siitä juontuva epävarmuus on aiheuttanut joillain paikkakunnilla haluttomuutta ottaa koronarokote. Yle uutisoi maanantaina, että esimerkiksi Härkätien toiminta-alueella Liedossa, Marttilassa ja Koskella on jätetty satoja rokotusaikoja käyttämättä ja innokkuus rokotteen ottamiseen on hiipunut.

Salossa vastaavaa ilmiötä ei Ahlqvistin mukaan ole ollut.

– Nyt varattavissa olevat ajat ovat ainoastaan Comirnatyn ja Modernan rokotetta varten. Salossa rokote on kyllä otettu mielellään ja se ainoastaan muutamissa tapauksissa rokotteesta on kieltäydytty.