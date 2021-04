Salon tonttikauppa on osoittanut alkuvuonna lupaavia piristymisen merkkejä.

Kaupungilta on varattu maaliskuun loppuun mennessä jo 13 omakotitonttia ja yksi rivitalotontti.

Viiden viime vuoden aikana Salossa on varattu vuosittain 10–15 tonttia. Nyt samaan määrään on päästy kolmessa kuukaudessa.

– Meininki on tuntunut alkuvuonna vähän pirteämmältä. Jos tämä tahti jatkuu kesään asti, niin ihan jees. Loppuvuonna on yleensä hiljaisempaa, Salon tonttipalveluinsinööri Mikko Aaltonen iloitsee.

Halikko nousee kärkeen, kun katsotaan, miltä alueelta varauksia on tullut eniten. Esimerkiksi viime kesänä varattavaksi tulleet Märynrinteen tontit Märynummella ovat osoittautuneet suosituiksi. Alkuvuonna Märystä on varattu kaksi tonttia.

– Märynrinteessä kaupungilla oli seitsemän tonttia, ja enää yksi on jäljellä. Se on ollut selvästi hyvä paikka, Mikko Aaltonen sanoo.

Märynrinteessä on myös kuusi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tonttia. Piiri pyrkii myymään tontit suoraan. Kaupunki taas antaa tontit ensin vuokralle, ja ne voi lunastaa omakseen, kunhan rakennusvelvoite on täytetty.

Sairaanhoitopiiri on tehnyt tonttien välityksestä sopimuksen Huoneistosalon kanssa. Niistä on tullut kyselyitä, mutta yhtään ei ole toistaiseksi myyty.

– Positiivinen juttu, että kysyntää on. Toivottavasti mekin pääsemme pian kaupoille, tilapalvelupäällikkö Kristian Jaakkola sairaanhoitopiiristä sanoo.

Halikon Härkhaan asuinalueelle tuli vuosi sitten viisi uutta tonttia Maiturinkujalta, ja niistä kolme on nyt varattu.

Samaan aikaan Härkhaan tonttien kanssa varattaviksi tulivat Muurlan Robintien tontit. Koulun naapuriin kaavoitettiin viisi tonttia, ja niistä on enää kaksi vapaana.

Yksittäisiä tonttivarauksia on tehty esimerkiksi Perttelin Santanummella ja Mathildedalissa.

Yksi tonttien varaajista on Muurlan Rakentajat Oy, joka suunnittelee paritaloja Muurlaan ja Märynummelle. Yritys on varannut tontin kummaltakin alueelta.

Toimitusjohtaja Ville Vuori sanoo, että Muurla ja Märynummi ovat hyviä alueita, koska kummassakin on vahva koulu ja moottoritieliittymä lähellä.

– Välittäjien mukaan kiinnostusta on, ja myytävää on liian vähän. Etätyökin on nyt muodissa. Ajattelin, että ehkä pääkaupunkiseudulta voisi tulla ostajia. Asuntojen hintataso on Salossa kuitenkin ihan eri kuin siellä, Vuori perustelee.

Koulu oli ykkösperuste, päiväkoti piste i:n päälle

Märynrinteen uudelle alueelle valmistuu kesäkuussa ensimmäinen omakotitalo.

Siihen muuttaa Akkasen perhe eli Jenna ja Lauri sekä heidän lapsensa Stella, 5, ja Nuutti, 3.

Jenna ja Lauri ovat kotoisin Halikosta, mutta he ovat asuneet muualla jo toistakymmentä vuotta.

Jenna muutti opintojensa perässä Turkuun vuonna 2010, ja ammattikorkeakoulussa Salossa opiskellut Lauri seurasi perässä käytyään ensin Saksassa vaihdossa.

Kumpikin löysi valmistuttuaan töitä Turun seudulta. Jenna on terveydenhoitaja ja Lauri markkinointipäällikkö.

Pariskunta muutti Turusta Lietoon omaan rivitaloasuntoon 2014. Muutama vuosi sitten he alkoivat etsiä omakotitaloa tai tonttia Turusta, Liedosta ja Kaarinasta – sekä Salosta.

Nuoren perheen ykköskriteerinä haussa oli mahdollisimman lähellä sijaitseva koulu. Hyvät kulkuyhteydet olivat toinen vaatimus.

– Olemme olleet kumpikin nyt vuoden etätöissä, mutta ennen sitä tein kaksi päivää viikossa töitä etänä, kaksi Turussa ja yhden Helsingissä, Lauri Akkanen perustelee.

Märynummi vei vertailussa ylivoimaisen voiton koulun ansiosta. Akkaset ovat mitanneet, että kotipihasta tulee koulun kulmalle matkaa 300 metriä.

– Stella aloittaa eskarissa ensi syksynä, ja halusimme, että lapsilla on mahdollisimman lyhyt ja turvallinen koulumatka. Ihan piste i:n päälle oli, että päiväkotikin tulee samaan pihapiiriin, ja Nuutti pääsee siihen, Jenna Akkanen kehuu.

Akkaset myöntävät, että Märyn tontit olisivat tuskin pärjänneet kilpailussa ilman koulua. Se ratkaisi valinnan.

Märynummelta löytyy muitakin plussia. Akkasen perhe kiersi viime kesänä frisbeegolf-ratoja, ja Märystä löytyy täyspitkä rata.

Kyläyhdistys on jo ehtinyt osoittautua aktiiviseksi. Se tiedottaa alueen asioista ja on kertonut esimerkiksi latujen tykityksestä ja pulkkamäestä.

– Tontissa on hyvää sekin, ettei ole ihan aukeaa peltomaisemaa, ja tässä on puita, Lauri Akkanen perustelee.

Kulkuyhteydet Saloon ovat hyvät, ja keskustasta löytyy paljon harrastusmahdollisuuksia.

– Sukulaisten läheisyys on yksi iso plussa. Kaikki asuvat Salon alueella, Jenna Akkanen lisää.