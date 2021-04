Saloon 22 uutta koronatartuntaa – ”Uudet tapaukset ovat perheissä ja suvuissa, maantieteellistä keskittymää ei ole”

Salossa on 22 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) torstaina. Kyseessä on Salon tähän mennessä suurin yksittäinen lisäys tapausten määrään THL:n listauksessa.

– Tämä tauti leviää nyt rivakasti kaikissa kontakteissa. Kuvaavaa on, että kaikki perheenjäsenet sairastuvat, kuvailee Salon tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kaisa Ellä.

Ellän mukaan tyypillinen salolainen koronatapaus on, että yksi perheenjäsen sairastuu ja muut asetetaan karanteeniin. Parin päivän päästä sairastuvat myös muut perheenjäsenet. Tässä välissä he ovat ehtineet jo tartuttaa muita kontaktejaan esimerkiksi työpaikalla.

– Uudet koronatapaukset koskevat sekä ydinperheitä että sukuja. Valtaosa sairastuneista on työikäisiä aikuisia, mutta myös lapsia on sairastunut. Tartuntaketjuja on lukuisia, sanoo Ellä.

Maantieteellistä keskittymää tapauksissa ei ole, vaan tartuntoja on Ellän mukaan eri puolilla Saloa.

Koronatilanteesta johtuen Salo on päättänyt sulkea Halikon, Muurlan, Perniön ja Piritan avoimet päiväkodit ajalla 6.–30.4.2021.

Salon kaupunki tiedotti maaliskuun puolivälissä Kukonkallion hoivakodin yhden osaston koronatartunnoista. Osasto asetettiin tuolloin karanteeniin.

Kontrollijoukkotestauksessa on todettu neljä uutta tartuntaa ja osaston karanteeni jatkuu.

Myös Päiväkoti Mesikämmenessä on todettu koronatartunta. Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan altistuneiden joukossa on lapsia ja henkilökuntaa.

SALOSSA ja lähikunnissa jyllää nyt koronan brittimuunnos. Salolaisten testituloksista lähes 90 prosenttia on nimenomaan brittivarianttia. Tämä koskee Tyks laboratorion ottamia koronatestejä, yksityisten lääkäriasemien tuloksista Ellä ei tiedä.

– Vain kontaktien määrän pienentämisellä voidaan saada tautirypäs hallintaan. Nyt pitää tarkasti miettiä, ketä kaikkia tapaa. Taudin voi saada oireettomalta henkilöltä, muistuttaa Ellä.

Tapausten kokonaislukumäärä nousi torstaina Salossa 506:een.

Uusia tartuntoja on laajasti myös lähikunnissa: Sauvossa kolme, Koskella kaksi, Kemiönsaaressa ja Paimiossa yksi.

SALOSSA on viidenneksi eniten uusia tartuntoja torstaina, kun verrataan koko Suomen paikkakuntakohtaisia lukuja. Myös Tampereella ja Lahdessa on sama määrä, 22 uutta tartuntaa.

Kaikkiaan Varsinais-Suomessa on 104 uutta koronatartuntaa. Niistä 44 meni Turkuun.

Suomessa uusia tartuntoja on kaikkiaan 654.

Uudet koronatartunnat Salossa ja lähikunnissa 1.4.2021

Salo +22 (yhteensä 506)

Somero 0 (yhteensä 33)

Paimio 1 (yhteensä 173)

Sauvo +3 (yhteensä 29)

Kemiönsaari +1 (yhteensä 66)

Koski +2 (yhteensä 22)

Marttila 0 (yhteensä 11)

Turku +44 (yhteensä 4 986)

Varsinais-Suomi +104 (8 123)

Suomi +654 (78 106)

Lähde: THL

Juttua täydennetty kello 13:05 Kaisa Ellän kommenteilla ja tiedoilla ja kello 15:15 Kukonkallion ja avoimen päiväkodin tiedoilla.