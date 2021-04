Saloon kahdeksan uutta koronatartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Salossa on raportoitu keskiviikkona kahdeksan uutta koronavirustartuntaa. Tartuntojen kokonaismäärä kaupungissa tähän mennessä on 651. Lisäksi Paimiossa on todettu seitsemän uutta tartuntaa, ja siellä kokonaismäärä on 188.

Turussa raportoitiin keskiviikkona kaikkiaan 36 uutta koronatartuntaa ja koko Varsinais-Suomen alueella 59. Koko Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin 296.

Koronatilanne 21.4.2021