Salossa on kahdeksan uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina. Torstaina uusia tapauksia oli neljä, keskiviikkona seitsemän, tiistaina neljä ja maanantaina viisi uutta tartuntaa. Perjantain luku on siis viikon korkein tähän mennessä.

Tällä viikolla uusia tartuntoja on tullut Saloon tähän mennessä 28, kun viime viikolla oli kaikkiaan 65 uutta koronavirustartuntaa.

Salossa koronan ilmaantuvuus on nyt noin 180. Koko Varsinais-Suomessa ilmaantuvuus on selvässä laskussa ja perjantaina 171. Katso tarkemmat kuntakohtaiset ilmaantuvuustiedot alempaa tästä jutusta.

Koskella ja Marttilassa on kummassakin yksi uusi koronatartunta. Muissa lähikunnissa uusia tartuntoja ei THL:n listauksessa ole.

Koskella tartuntojen kokonaismäärä on 27. Kunnassa on Varsinais-Suomen korkein koronan ilmaantuvuus tällä hetkellä. Marttilassa on todettu nyt yhteensä 12 koronatartuntaa koko pandemian aikana.

Paikkakuntakohtaiset tiedot rokotusten etenemisestä alempana tässä jutussa. Paras rokotuskattavuus Varsinais-Suomessa on juuri nyt Somerolla.

Uudet koronatartunnat Salossa ja muualla 9.4.2021

Salo +8 (yhteensä 551)

Somero 0 (yhteensä 35)

Paimio 0 (yhteensä 178)

Sauvo 0 (yhteensä 30)

Kemiönsaari 0 (yhteensä 68)

Koski +1 (yhteensä 27)

Marttila +1 (yhteensä 12)

Turku +31 (yhteensä 5 204)

Varsinais-Suomi +56 (8 483)

Suomi +419 (81 261)

Lähde: THL

Salon kaupunki tiedotti torstaina koronatartunnasta Kiavolan koulussa.

Perjantaina kaupunki kertoi, että Salon skeittiparkissa on saattanut altistua koronalle sunnuntaina.

Somerolla koronarokotusten ensimmäinen kierros on pisimmällä Varsinais-Suomessa, kun lähes 30 prosenttia on saanut ensimmäisen rokotteen. Salossa rokotusaste on vasta noin 21 prosenttia torstain rokotustilastojen mukaan.

Hallitus on perjantaina kertonut koronarajoitusten purkuun tähtäävistä suunnitelmistaan. Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan suunnitelmassa lähdetään siitä, että poikkeusolot päättyvät huhtikuussa. Ravintolat voisivat aueta tiukoin rajoituksin.

Kun koulutyö kesäkuussa päättyy, tavoitteena on, että lapset pääsevät kesäleirille ja mökkijuhannusta voi alkaa suunnitella. Kesäkuun tullen ravintoloissa ja yleisötilaisuuksissa voi käydä terveysturvallisesti, terassilla istua, ulkoilmassa harrastaa ja ystäviä tavata huolettomasti. Lue STT:n juttu kokonaisuudessaan täältä.