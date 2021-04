Salossa seitsemän uutta tartuntaa – huhtikuun tartuntamäärä ennätyskorkea

Saloon on kirjattu seitsemän uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Salossa on nyt todettu yhteensä 690 tartuntaa, joista 206 on tullut ilmi huhtikuussa. Kuukausivertailussa huhtikuun tartuntamäärä on Salossa koko epidemia-ajan suurin.

Marttilaan uusia tartuntoja kirjattiin perjantaina kolme ja Turkuun kymmenen. Koko maassa THL raportoi 195 tartuntaa. Tartuntojen kokonaismäärä on nyt 86 808.

Koronatilanne 30.4.2021