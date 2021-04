Salossa yksi uusi koronatartunta

Saloon on kirjattu yksi uusi koronavirustartunta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) raportti lauantailta. Määrä on kolme vähemmän kuin perjantaina.

Salon lisäksi tartuntoja on Paimiossa, neljä uutta tapausta, kun niitä perjantaina oli kaksi. Seudun muut kunnat ovat 0-kerhossa. Somerolla, Sauvossa, Kemiönsaaressa, Koskella ja Marttilassa ei ole todettu uusia tartuntoja.

Koko maassa kirjattiin 269 uutta koronavirustartuntaa. Suomessa tartuntojen kokonaismäärä on 86 606.

Salo ja lähikunnat

Koronatilanne 24.4.2021

Salo + 1 (660)

Somero 0 (36)

Paimio + 4 (203)

Sauvo 0 (34)

Kemiönsaari 0 (69)

Koski 0 (29)

Marttila 0 (16)

Turku +16 (5 508)