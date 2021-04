Salon seudun kesälavat ovat lähtövalmiudessa

Salon seudun tanssilavojen viime kesäkausi jäi lyhyeksi, ja sama epävarmuus vaivaa myös tulevaa kautta. Someron Esakalliolla olisi normaalioloissa aloitettu tanssikausi keskiviikkona. Toistaiseksi joudutaan kuitenkin odottamaan koronarajoitusten purkamista.

– Kesän esiintyjät on varattu, eli pystymme aloittamaan heti, kun tilanne sen sallii. Esiintyjiä perutaan kalenterista sitä mukaa, kun aloitus siirtyy, Someron Esakallion lavaisäntä Hannu Heikkilä huomauttaa.

Samanlainen tilanne on myös Ämyrin tanssilavalla Somerniemellä.

– Heti aloitetaan, kun se on mahdollista. Normaali aloituspäivä olisi 15. toukokuuta, mutta silloin ei varmasti päästä liikkeelle. Tällä hetkellä heinäkuu tuntuu todennäköisimmältä aloitusajankohdalta, Ämyriä ylläpitävän Somerniemen VPK:n puheenjohtaja Marko Sirro sanoo.

Myös Perniön Hallin lavan esiintyjät on varattu jo viime syksynä.

– Nyt vain odotellaan, lavaa pyörittävän Perniön Sisun puheenjohtaja Mikko Venhomaa kertoo.

Urheiluseura Someron Esan isännöimällä Esakallion lavalla on tarkoitus järjestää tulevana kesänä keskiviikko- ja perjantaitanssien lisäksi erikoisiltoja sekä teatteria. Viime kesälle kaavailluista erikoisilloista tälle kesälle siirrettiin Teflon Brothers sekä Irina ja Jore Marjaranta, joiden pitäisi esiintyä heinäkuussa.

Heikkilä kertoo, että heinä- ja elokuuhun on kaavailtu muitakin erikoisiltoja.

– Tulossa on muun muassa Arttu Wiskari, Olavi Uusivirta ja CMX, jos rajoitukset sallivat. Näistä ilmoitellaan paremmin, kun tilanne selkenee.

Suurten tangojen luojasta Unto Monosesta kertovaa musiikkinäytelmää harjoitellaan jälleen, mutta toistaiseksi harjoitukset toteutetaan etäyhteyksien avulla. Herra Satumaa ja laulava taksikuski -musiikkinäytelmä piti esittää viime vuonna, kun Monosen syntymästä tuli 90 vuotta. Nyt näytelmän uudeksi ensi-illaksi on asetettu heinäkuun 4. päivä.

Ajankohdan siirron myötä näyttelijä Pertti Koivula on joutunut jäämään pois taksikuskin roolista, jossa nähdään nyt Arttu Kapulainen. Monosta esittää Simo Frangén.

Koronan tuoma epävarmuus näkyy näytelmän lipunmyynnissä.

– Yleensä ensi-iltaan on tungosta, mutta nyt siinä on hiljaista. Parhaiten on myyty lippuja elokuun viimeiseen näytökseen, Heikkilä sanoo.

Ämyrin kesään kuuluvat perinteisesti lauantaitanssit sekä normaalisti juhannuksesta alkavat naistentanssit. Muutamana kesänä pidetyistä sunnuntaitansseista luovutaan tänä kesänä.

– Sunnuntaitanssit ovat vetäneet sen verran vanhempaa väkeä, että tässä tilanteessa ne jätetään pois, Sirro toteaa.

Korona on rokottanut vuoden aikana rajusti tanssilavojen toimintaa, sillä tanssit alkoivat viime vuonna vasta elokuussa. Esakallion liikevaihdosta korona söi noin 70 prosenttia.

– Viime kesänä pidettiin 13 tanssit, kun niitä piti olla lähes 50. Näytelmä peruuntui ja erikoisilloista valtaosa siirrettiin tai peruutettiin, Heikkilä huomauttaa.

Ämyrillä pudotus on samaa luokkaa.

– Meillä tanssittiin 9 kertaa, kun normaaliluku olisi ollut 34, Sirro sanoo.

Hallin lavalla oli loppukesästä viidet lauantaitanssit.

– Maanantain bingoa saimme pidettyä heinä-elokuussa, kun väkimäärä oli rajoitettu ja osa oli ulkona. Toivomme, että bingo saataisiin taas alkuun vaikka 50 hengen rajoituksella. Kun lavalta ei tule rahaa, ei seura pysty tukemaan lento- ja sulkapallotoimintaa, Venhomaa toteaa.

Someron Teeriharjulla on niin ikään vietetty viimeinen vuosi lähes hiljaiseloa. Häntälän maamiesseuran ylläpitämä talvikauden tanssipaikka ehti pitää viime lokakuussa neljät tanssit, kun koronan uusi aalto keskeytti toiminnan. Normaalisti Teeriharjulla tanssitaan talven aikana noin 30 kertaa.

Teeriharjun suosittu bingo on ollut tauolla yli vuoden.

– Bingo aloitetaan sitten, kun se voidaan turvallisesti tehdä, Häntälän maamiesseuran puheenjohtaja Matti Hämäläinen kertoo.