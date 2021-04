Seuraava isku on ratkaiseva – Vilppaan vaihtopenkki tarvitsee tulitukea aloitusviisikolta

Pitkäksi venyvissä pudotuspelisarjoissa on kyse iskujen antamisesta ja niihin reagoinnista.

Seagullsin ja Vilppaan välieräsarjassa ensimmäisen iskun antoi Seagulls, joka teki avausottelun ensimmäisten 23 minuutin aikana 69 pistettä. Vilpas kuitenkin selvisi iskusta ja käänsi avausosan edelleen varsin käsittämättömällä tavalla itselleen.

Toinen ja kolmas ottelu olivat kumpikin yhden heiton otteluita ja ne päättyivät vierasvoittoihin. Isossa kuvassa kuitenkin vahvistui se käsitys, että altavastaaja Vilpas hallitsee tempoa ja toteuttaa hyökkäyksiään tehokkaammin, kun taas suosikki Seagulls on kauden tärkeimmällä hetkellä valahtanut valmiista paketista sopeutumisvaiheeseen.

Aiemmissa osissa tapahtuneet käänteet eskaloituivat neljännessä osassa, jossa Vilpas oli hämmentävän tehokas ja tiivis ja Seagulls hämmentävän neuvoton ja hengetön. Yhden heiton pelit muuttuivat 107 pisteen (lue: asteen) turpasaunaksi. Vilppaan isku oli lamaannuttava.

Seagulls kuitenkin reagoi perjantaina viidenteen osaan ainoalla oikealla tavalla: nostamalla intensiteetin huippuunsa ja käyttämällä Vilppaan Deondre Parksin loukkaantumisen hyväkseen.

Toki sekään ei ollut riittää, sillä Seagullsin piti voittaa viimeiset seitsemän minuuttia 25–9. Takaa-ajoa helpottivat Riku Laineen ja Ladarien Griffinin saamat kolhut, jotka sekoittivat Vilppaan peluutusta ja olivat iso syy virhevaikeuksiin, jotka ratkaisivat ottelun.

Mikä huomioitavaa, Laineen ja Griffinin sekä myöhemmin Aatu Kivimäen kolhut aiheutti sama mies: vain yhdeksän minuuttia pelannut Tuukka Kotti.

Vaikka tilanteissa oli kyse lähinnä epäonnesta ja kömpelyydestä, näin pienen marginaalin peleissä niillä oli suuri vaikutus.

Sunnuntain ottelu on joukkueiden kuudes 14 päivän sisällä. Vaikka joukkueet aloittivat sarjan yli viikon tauolta, ottelut ovat olleet niin fyysisiä, että rasituksen merkkejä oli näkyvissä jo perjantaina.

Seagullsilla on tilanteessa etu, vaikka joukkue pelaakin kahdeksan pelaajan rotaatiolla Vilppaan yhdeksää vastaan.

Seagullsin avainpelaajien minuutit ovat olleet kovia, mutta ei kohtuuttomia. Lisäksi ne ovat jakautuneet kohtuullisen tasan (pl. Kendale McCullum), kun ns. kuumat pelaajat ovat vaihdelleet ottelusta toiseen.

Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen joutui nostamaan perjantaina avainpelaajiensa minuutteja. Myles Stephensin 35 minuuttia tuskin huolettaa, mutta Jeremiah Woodin 34 minuuttia alkaa olla jo kantokyvyn rajoilla. Vilppaan kannalta ainoa hyvä asia perjantain tappiossa olikin se, että Mikko Koivisto pelasi 23, Teemu Rannikko 20 ja Griffin vain kahdeksan minuuttia.

Peliaikaa suurempi kysymys on kuitenkin hyökkäystehot. Vilpas on saanut sarjassa ratkaisevan edun siitä, että joukkueessa on riittänyt enemmän ratkaisijoita.

Vilppaan vaihtopelaajat ovat tehneet keskimäärin 17 pistettä enemmän kuin Seagullsin vaihtopelaajat (37–20). Suurin syy tähän on ollut 14,6 pisteen keskiarvolla sarjan pelannut Aatu Kivimäki.

Toisaalta Seagullsin aloitusviisikko on tehnyt keskimäärin 13 pistettä Vilppaan aloitusviisikkoa enemmän (62–49). Varsinkin Koiviston (pisteka. 8,0) ja Stephensin (9,8) tehot ovat pudonneet liikaa.

Kummassakin Seagullsin voitto-ottelussa on ollut kuitenkin yksi ylivoimainen selittäjä: Rannikko on pelannut selvästi alle tasonsa.

Aloitusviisikon rooli korostuukin entisestään sunnuntaina, sillä seuraava isku ratkaisee koko sarjan.

6. välierä Vilpas–Seagulls sunnuntaina kello 16 (voitot 3–2)

Lähtökohdat: Seagulls pelasi sarjan parhaan ottelunsa perjantaina ja löysi ensimmäistä kertaa riittävän kovuuden puolustuksessa. Vilpas loi siitä huolimatta riittävän määrän laadukkaita heittopaikkoja – nyt niistä paikoista on myös osuttava. Suuria muutoksia ei nähdä, toisaalta perjantain kaltainen fyysisyys tuskin toistuu näin lyhyellä palautumisajalla. Pelistä tullee entistä hitaampaa.

Seuraa häntä: Myles Stephens.

Stephens pelannee lähes täydet minuutit. Aikaisempien otteluiden perusteella hän saanee taas heitto-tilaa, mutta vielä tärkeämpää on kiihdyttää Kendale McCullumin metamorfoosia pelintekijästä hyppyheittäjäksi.

Poissaolijat: Vilppaasta Deondre Parks ja Perttu Blomgren. Seagullsilla ei poissaolijoita.

Tulosennuste: 77–81