Somero aloittaa kaikkien riskiryhmäläisten ja yli 65-vuotiaiden koronarokotukset – samalla rokotukset siirtyvät monitoimihallille

Koronarokotukset laajenevat Somerolla kaikkiin riskiryhmäläisiin sekä yli 65-vuotiaisiin. Samalla koronarokotukset siirretään ensi viikolla neuvolasta monitoimihallille.

Vastaava terveydenhoitaja Kati Tuomisto-Lundberg kertoo, että rokotemäärien kasvaessa rokotuksille tarvitaan suurempi tila kuin neuvola.

– Meille on nyt luvattu kolmen eri valmistajan rokotetta. Rokotuksia annetaan monitoimihallilla toistaiseksi kaksi kertaa viikossa eli keskiviikkoisin ja torstaisin.

Someron kaupunki käynnistää uudelleen riskiryhmien rokotukset, jotka keskeytettiin noin kuukausi sitten. Samaan aikaan riskiryhmäläisten kanssa aloitetaan yli 65-vuotiaiden rokotukset.

– Riskiryhmäläisille ja yli 65-vuotiaille aletaan antaa rokotusaikoja perjantaina. Rokotusaikoja annetaan nyt sekä ensimmäiseen että toiseen riskiryhmään kuuluville, kun aiemmin rokotukset koskivat vain vakavinta riskiryhmää, Tuomisto-Lundberg huomauttaa.

Riskiryhmäläisten rokotukset koskevat Somerolla yli 18-vuotiaita. Linjaus poikkeaa Salosta, jossa lääketieteelliseen riskiryhmään kaksi kuuluvien rokotukset on keskitetty toistaiseksi 65–69-vuotiaille ajanvarausruuhkien välttämiseksi.

Riskiryhmäläisten ja yli 65-vuotiaiden rokotusajat tilataan Someron terveyskeskuksesta numerosta 0504776155. Ajanvaraus on avoinna arkisin kello 12–13.

– Ajanvaraukseen on vain yksi numero, mutta vastaajia on useampia ruuhkien välttämiseksi, Tuomisto-Lundberg toteaa.

Someron terveyskeskus on joutunut hoitamaan rokotusaikojen antamisen puhelimitse, koska terveyskeskuksesta puuttuu sähköinen ajanvaraus. Nyt järjestelmä on kuitenkin tulossa vuoden odottelun jälkeen.

– Vakaa toive on, että terveyskeskuksen sähköinen ajanvaraus saadaan käyttöön tämän kuun aikana, Tuomisto-Lundberg sanoo.