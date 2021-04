Someron kaupunki lähtee tv-sarjan rahoittajaksi 15 000 eurolla – yrityksiltä haetaan nyt 50 000 euron pottia Somero-sarjan jatkoon

Someron kaupunki lähtee rahoittamaan Somerosta kertovan televisiosarjan jatko-osaa. Kaupunki antaa tosi-tv-sarjan tekemiseen 15 000 euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtaja Sami Suikkasen ehdotuksen rahoituksesta yksimielisesti. Suikkanen sanoo, että kyseessä on mahdollisuus, jota ei kannata jättää käyttämättä.

– Pidän itse tätä ainutlaatuisena mahdollisuutena päästä esittelemään Someron palveluita ja elämisen elementtejä valtakunnallisella televisiokanavalla. Kaupungin rahoitusosuus on myös varsin kohtuullinen siihen nähden, että tulossa on kymmenen jaksoa, Suikkanen huomauttaa.

Kaupunginhallitus tekee lopullisen osallistumispäätöksen sen jälkeen, kun sarjan kokonaisrahoitus ja toteutusmuoto ovat varmistuneet.

Tosi-tv-sarja Somero pyöri AlfaTV:n kanavalla tammikuusta maaliskuuhun. Myös uutta sarjaa kaavaillaan samalle kanavalle.

Aiemman kymmenosaisen sarjan rahoittivat sarjassa esitellyt 17 somerolaista yritystä ja heidän sponsorinsa. Kaupunki tuki sarjan pilottijakson tekemistä 7 000 eurolla.

Someron kaupunki selvitti aiemmin kyselyllä ensimmäisessä Somero-sarjassa mukana olleiden yritysten kokemuksia sarjasta. Pääosa yrittäjistä oli tyytyväisiä, mutta myös soraääniä löytyi.

Suikkanen korostaa, että sarjan jatko-osasta ollaan tekemässä aivan erilaista kuin mitä ensimmäinen sarja oli.

– Kaupungin rahoituksen edellytyksenä on, että jatkosarjaan luodaan tarina, jota kautta saadaan esille Someron palvelutarjonta. Samalla yrittäjien tarinoita syvennetään.

Suikkanen muistuttaa, että kaupungilla on rahoittajana oikeus vaikuttaa niin tulevan sarjan sisältöön kuin tekniseen laatuun.

– Tuottaja Jarmo Korhosen kokemus ja näytöt alalta ovat sellaisia, että hänen ammattitaitoonsa voi luottaa.

Yhtenä ajatuksena on ollut, että tulevassa sarjassa esitellään Someron palveluita palkkakunnalle hiljattain muuttaneiden kautta.

Suikkanen korostaa, että Someron kaupunki jatkaa markkinointiaan tv-sarjan ohella myös muilla kanavilla.

– Toisaalta Somero tulee näkymään tämän sarjan kautta myös sosiaalisessa mediassa. Jo nähty sarja aiheutti valtavasti keskustelua. Jos keskustelu pystytään kääntämään positiiviseksi, on se tosi hieno juttu tälle paikkakunnalle.

Yrityksiltä haussa 50 000 euroa

Somero-sarjan jatko-osien kokonaisbudjetti on 65 000 euroa eli 6 500 euroa per jakso.Tuottajahakee Someron kaupungin panoksen lisäksi nyt 50 000 euron rahoitusta seudun yrityksiltä.– Jokaiselle yritykselle on tarjolla 20 minuutin näkyvyys sarjassa. Lyhyempiä osuuksia ei tällä kertaa anneta, jotta saadaan yhtenäisempiä tarinoita.Korhonen kertoo, että ensimmäisessä sarjassa mukana olleilta yrityksiltä hinta on 5 000 euroa.– Uusilta yrittäjiltä veloitus on noin 6 500 euroa, sillä heidän kanssaan tarvitsee tehdä pohjatyötä.