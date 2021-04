Someron Palmankalliolle suunniteltujen neljän tuulivoimalan rakentaminen viivästyy edelleen. Tällä hetkellä voimaloiden takana olevan tuulivoimayhtiön Ilmattaren katse on suunnattu ensi vuoteen.

– Tarkoitus on, että Palman voimalat olisivat valmiina vuoden 2022 loppupuolella, Ilmattaren johtaja Mikko Toivanen kertoo.

Voimaloiden perustustyöt aloitettiin runsaat kaksi vuotta sitten, joten voimaloiden paikoilta löytyy betonilaatat. Ilmatar teki neljälle voimalalle pikaisesti perustuksia vuonna 2019, koska rakennusluvat olivat menossa umpeen eikä rakentamista oltu aloitettu.

Toivanen kertoi tuolloin, että Ilmattaren tavoitteena on saada kaikki neljä tuulivoimalaa käyttöön vuoden 2020 aikana (SSS 4.1.2019).

Ilmatar pyysi ennen perustusten valua voimaloiden rakennustöiden aloittamiseen kahden vuoden lisäaikaa, mutta Someron ympäristölautakunta hylkäsi hakemuksen.

Palman tuulivoimaloita koskevat rakennusluvat ovat voimassa tällä hetkellä tammikuuhun 2024. Rakennuslupiin myönnettiin tammikuussa kolmen vuoden jatkoaika Ilmattaren hakemuksesta.

Luvat sallivat neljän 4,3 megawatin suuruisen voimalan rakentamisen. Ilmatar haki viime talvena muutosta tuulivoimaloiden rakennuslupiin. Ympäristölautakunta hyväksyi muutokset marraskuussa.

Muutokset koskivat voimaloiden teknisiä ominaisuuksia. Muutettujen lupien mukaan tulevien voimaloiden napakorkeus on 105 metriä ja kokonaiskorkeus 180 metriä.

Toivanen kertoo muutosten syyksi sen, että vuonna 2015 myönnetyn rakennusluvan mukaista tekniikkaa ei ole enää saatavilla.

– Tuulivoimalat ovat kehittyneet tässä välissä. Nykyiset voimalat ovat aiempaa hiljaisempia ja tehokkaampia.

Muutetut rakennusluvat ovat saaneet lainvoiman, eli niiden puolesta voimaloiden rakentaminen voi alkaa.

– Valmistelemme parhaillaan lupien mukaista investointipäätöstä, Toivanen huomauttaa.

Someron tuulivoimaloiden aikataulu on siirtynyt vuosien aikana monta kertaa. Toivanen vakuuttaa, että Ilmattaren vakaana tahtona on edelleen saada voimalat pyörimään Palmankalliolla.

Palmankallio sijaitsee runsaan kilometrin päässä Someron keskustasta Palman teollisuusalueen takana.

Someron tuulivoimalat

Luvat vuodelta 2015

Someron ympäristölautakunta myönsi maaliskuussa 2015 neljän tuulivoimalan rakennusluvat Ilmatar Somero Oy:lle. Ilmattaren Mikko Toivonen arvioi, että voimalat saadaan pystytettyä vuoden 2016 alkupuolella.

Voimaloiden rakennusluvista jätettiin Turun hallinto-oikeuteen neljä valitusta. Valituksissa vaadittiin lupapäätösten kumoamista.

Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset joulukuussa 2015. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt lupaa jatkovalitukseen.

Kesällä 2016 Ilmatar odotti valtion päätöksiä uusiutuvan energian tukijärjestelmästä. Toivanen arveli, että Someron tuulivoimalat voisivat pyöriä vuoden 2019 alussa.

Tammikuussa 2018 Toivanen kertoi Ilmattaren toteuttavan Palmankallion ilman valtion tukea ja aikaisintaan vuodesta 2019 alkaen.

Marraskuussa 2018Ilmatarhakikahden vuoden lisäaikaa tuulivoimaloiden rakennustöiden aloittamiseen. Someron kaupunki ei myöntänyt lisäaikaa. Ilmatar teki Palman alueelle tien ja valoi voimaloiden perustuksia.

Marraskuussa 2020 tuulivoimaloiden rakennuslupia muutettiin Ilmattaren hakemuksesta. Muutos koski voimaloiden lapa- ja kokonaiskorkeutta.

Tammikuussa 2021 Ilmatar haki rakennusluville jatkoaikaa tammikuuhun 2024 saakka.