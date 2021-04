Suomessa raportoitu 422 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu 422 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 8 215. Se on 1 214 tartuntaa vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu vajaat 79 100 koronavirustartuntaa.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku koko maassa jatkoi laskuaan. Edellisen kahden viikon ilmaantuvuusluku on reilut 148 sataatuhatta asukasta kohti. Tätä aiemman kahden viikon ilmaantuvuusluku oli hieman yli 170.

STT

