Suomessa todettu 566 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on todettu 566 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 8 393. Se on 1 027 tartuntaa vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku koko maassa jatkoi laskuaan. Se oli tänään sataatuhatta asukasta kohti reilut 151, kun se eilen oli reilut 155.

Sairaanhoitopiireistä korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, lähes 298. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuusluku on 227. Pienin ilmaantuvuusluku on Lapissa Länsi-Pohjan alueella, jossa se on reilut 13.

STT

