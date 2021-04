Tänään vietetään pitkääperjantaita eli suurta perjantaita

Tänään pitkänäperjantaina kristityt muistelevat Jeesuksen ristiinnaulitsemista ja kuolemaa. Ortodoksisessa kirkossa päivää kutsutaan suureksi perjantaiksi.

Pitkäperjantai on vuoden ainoa pyhäpäivä, jonka liturginen väri on musta. Jumalanpalveluksissa ei yleensä soiteta urkuja tai muita soittimia.

Pääsiäisen tapahtumien järjestelyissä on suuri eroja alueiden välillä koronavirustilanteen vuoksi. Oman alueen mahdollisista tapahtumista kannattaakin etsiä tietoa seurakunnan kanavista. Esimerkiksi jumalanpalveluksia välitetään verkon kautta.

STT

Kuvat: