Tänään yritetään juottaa kuravettä – lehtiä lukiessa kannattaa olla tarkkana

Tänään vietetään aprillipäivää. Luvallinen puijaaminen on vuosittain sallittua aina huhtikuun ensimmäisenä päivänä.

Kun juksaaja onnistuu huijauksessaan, perinteen mukaan hän lausuu lorun ”Aprilliä, syö silliä, juo kuravettä päälle”.

Mediaa seuraavien kannattaa tänään olla erityisen mediakriittisiä, sillä myös joillakin medioilla on tapana aprillata yleisöään hullunkurisilla uutisilla.

Pilailijoidenkin on hassutellessaan muistettava huomaavaisuus. Esimerkiksi Lapsettomien yhdistys Simpukka on pyytänyt sosiaalisessa mediassa, että ihmiset eivät aprillaisi raskausuutisilla, sillä vitsailu voi aiheuttaa surua lasta toivovissa tai lapsensa menettäneissä.

STT

Kuvat: