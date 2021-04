THL: Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa todettiin elo-helmikuun aikana noin 900 koronatartuntaa, altistumisia kymmeniätuhansia

Suomen kouluissa ja varhaiskasvatuksessa on todettu elo-helmikuussa yhteensä 926 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Yhteensä noin 62 600 lasta, nuorta tai henkilökunnan jäsentä altistui koronatartunnalle varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa tai toisen asteen oppilaitoksissa. Tartunnan sai 1,5 prosenttia kaikista altistuneista.

Aikuisten tartunnat ovat olleet suurimmaksi osaksi peräisin toiselta aikuiselta varhaiskasvatus- tai kouluyhteisössä, THL kertoo.

Epidemian kiihtyessä altistumistilanteet ovat THL:n mukaan lisääntyneet voimakkaasti. Altistuneita on virusmuunnosten vuoksi myös testattu vuodenvaihteen jälkeen huomattavasti aiempaa enemmän, ja oireettomat tapaukset on löydetty varsin kattavasti.

Alle 12-vuotiaista jopa joka kolmas positiivisen testituloksen saanut oli testattaessa oireeton.

Jatkotartuntoja on kuitenkin todettu vain pienellä osalla altistuneista. Tartuntariski on THL:n mukaan koulussa altistumisen jälkeen edelleen selvästi pienempi kuin muissa altistumistilanteissa.

STT

Kuvat: