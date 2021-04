THL: Suomessa on todettu 331 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on todettu 331 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viikon tartuntamäärät jatkavat laskusuunnassa. Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 7 454 tartuntaa, mikä on 2 155 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden on koko maan osalta reilut 134.

Kaikkiaan koronatartuntoja on Suomessa todettu nyt vajaat 80 068.

Pääkaupunkiseudun tilanne on rauhoittumassa, Itä-Savossa ja Kymenlaaksossa paljon uusia tartuntoja

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) on yhä Suomen korkein ilmaantuvuusluku (261) 100 000:ta asukasta kohden, mutta se on laskenut selkeästi kahden viikon takaisesta (347). Myös Varsinais-Suomessa ilmaantuvuusluku ja tapausmäärät ovat laskussa. Kahden viikon ajalla Varsinais-Suomessa on todettu 952 koronavirustapausta, kun sitä edeltävällä kahden viikon ajanjaksolla tapauksia todettiin yhteensä 1 259.

Itä-Savossa ja Kymenlaaksossa tapausmäärät ovat jyrkässä nousussa. Itä-Savossa ilmaantuvuusluku on ponnahtanut 33:sta 155:een, kun tarkastellaan kahta perättäistä kahden viikon jaksoa. Itä-Savossa on 40 000 asukasta, joten ilmaantuvuusluku voi muuttua nopeasti. Kahden viimeisimmän viikon aikana Itä-Savossa on todettu 62 uutta koronavirustartuntaa.

Kymenlaaksossa ilmaantuvuusluku nousi 55:stä 145:een.

STT

Kuvat: