Suomessa on todettu 341 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viikon tartuntamäärät jatkavat laskusuunnassa. Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 7 556 tartuntaa, mikä on 2 083 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden on koko maan osalta reilut 136.

Kaikkiaan koronatartuntoja on Suomessa todettu nyt vajaat 79 740.

